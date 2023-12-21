21 декабря
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Политика

День 665-й. Самое важное к утру 21 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • ЦИК утвердил порядок онлайн-голосования на выборах президента и список регионов, где оно пройдет. На президентских выборах-2024 дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проводиться в 29 регионах, постановил в среду ЦИК. Поучаствовать в нем смогут 38 млн человек, то есть более трети всех избирателей. Голосовать через электронные терминалы на участках в Москве смогут и иногородние, если предварительно запишутся туда через систему «Мобильный избиратель». В общей сложности в ДЭГ будет задействовано восемь государственных цифровых систем, подсчитал член ЦИК Евгений Колюшин.

  • Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на заседании Совета законодателей. Он отметил успешную работу парламентариев по вопросам военной операции на Украине и поддержки военнослужащих. По его словам, работа федерального и региональных парламентов стала более «зрелой и профессиональной».

  • СМИ: в Италии одобрили декрет о продлении военных поставок Киеву на год. По словам министра обороны страны Гуидо Крозетто, Рим решил "встать на сторону уважения международного права с целью достижения справедливого и прочного мира".

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Доллар — 90,96 рублей. Евро — 99,66 рублей.

Президент Чехии заявил, что Украина не добилась заметных подвижек в наступлении.

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 180 человек на краснолиманском направлении.

Макрон признал, что европейцы и США испытывают сомнения по поводу будущего Украины.

Порошенко в Раде указал на нехватку снарядов и дронов у ВСУ.

Столтенберг надеется, что Конгресс США одобрит помощь Киеву до Рождества.

Слуцкий заявил, что никто не сделал для истребления украинцев больше Зеленского.

WP: США не хватит промышленных мощностей для производства снарядов для Украины и Израиля.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца к шести годам за участие в "Айдаре".

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