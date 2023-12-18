День 662-й. Самое важное к утру 18 декабря

Доллар — 90,65 рублей. Евро — 98,77 рублей.

Киев ждет новых вооружений для возобновления контрнаступления в 2024 году.

Минобороны сообщило об установке в шахту стратегической ракеты «Ярс».

За год в зону СВО «Почтой России» отправили 160 тыс. писем и посылок.

Полковник СБУ: у нас нет средств против планирующих российских бомб.

NYT: морпехи ВСУ считают высадку на левом берегу Днепра самоубийственной миссией.

Bild: ВСУ перестали считать приоритетом отвоевывание территорий.

Глава Минобороны ФРГ призвал за 5–8 лет подготовиться к новым военным угрозам.