День 551-й. Самое важное к утру 29 августа

Российские военные имеют успехи на купянском направлении в Харьковской области, там ситуация для ВСУ сложная;

Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска удалить группу «Вагнер» с территории Белоруссии;

Одной из новых тем учений ОДКБ в Белоруссии будет применение беспилотников и противодействие им, заявил начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров;

Два украинских разведывательных БПЛА сбиты силами ПВО на севере и на западе Крыма;

Около 35-40% беспилотников, запускаемых Украиной, долетают до цели, пишет The Economist со ссылкой на источник. По информации издания, операторы дронов часто получают разведданные от западных партнеров;

США рассматривают возможность поставить Украине кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения;

Нехватка квалифицированных переводчиков стала самой большой проблемой для натовских офицеров при подготовке украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС, утверждает The Financial Times;

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен высказалась за ужесточение системы предоставления вида на жительство гражданам России;

Экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке гражданину РФ Роберту Шонову грозит до 8 лет колонии за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством;

Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине, поскольку убеждена, что конфликт не может быть разрешен военным путем, заявила президент Венгрии Каталин Новак;

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине не может быть лишь прекращением огня, подтверждающим фактическое положение дел, это означало бы подготовку к новой войне;