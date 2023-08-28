День 550-й. Самое важное к утру 28 августа

Личности всех погибших в катастрофе бизнес-джета под Тверью установлены, среди них основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает СКР;

За сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 140 боеприпасов и сбросили несколько взрывных устройств с БПЛА, в результате один человек погиб, шестеро пострадали, повреждены около 50 домов;

Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске, на нескольких этажах выбиты стекла;

Шесть населенных пунктов в Новокаховском городском округе Херсонской области были обесточены в результате артиллерийских ударов ВСУ;

Объем прокачки российского газа в Европу через Украину составит в воскресенье, 27 августа, 41,5 млн куб. м;

Грузовое судно покинуло порт Одессы и через временный коридор направилось в болгарский порт Варна, это второй случай после прекращения зерновой сделки в июле;

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет на время действия военного положения приравнять коррупцию к госизмене;

Украина ожидает новых пакетов военной помощи в сентябре;

Глава украинской президентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что выборы на Украине могут пройти только после окончания боевых действий;

Российский истребитель Су-30 поднимался в воздух для сопровождения дрона-разведчика США над Черным морем;

Родственники украинских военных, сдавшихся в плен в Мариуполе, устроили в центре Киева акцию протеста с требованием включить их близких в списки для обмена;