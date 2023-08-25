День 547-й. Самое важное к утру 25 августа

Главные новости
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем подтвердил готовность РФ вернуться в зерновую сделку при выполнении обязательств перед ней. Анкара продолжает переговоры с целью возобновления зерновой сделки в ее прежнем формате с ООН, Москвой и Киевом, сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в Минобороны Турции. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, возможно, 4 сентября, сообщил дипломатический источник ТАСС в Турции.
- Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся замороженными, пока РФ «не оплатит причиненный Украине ущерб», заявляет Белый дом. Кроме того, Минфин США ввел санкции против 11 российских физлиц и международного детского центра «Артек» в Крыму. Тем временем, Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло в список «спонсоров войны» американскую табачную компанию Philip Morris, а также японскую Japan Tobacco за то, что они продолжают вести бизнес в России.
- Верховная рада Украины зарегистрировала законопроекты, в которых предлагается в рамках справедливой мобилизации призывать на службу в армию депутатов, чиновников и государственных служащих. Польша в следующем году увеличит бюджет на военные расходы более чем на 15%, а Минобороны Белоруссии анонсировало проведение совместных учений ОДКБ «Боевое братство» 1–6 сентября, передает "Коммерсантъ". Будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости и пожелал всем ее жителям, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился мир;
Германия впервые поставила Украине ракеты для американских ЗРК Patriot;
Немецкая разведка неверно оценивала ситуацию вокруг Украины накануне начала российской спецоперации, заявил вице-канцлер Роберт Хабек;
Глава военного комитета ЕС Роберт Бригер выразил сомнения в возможностях ВСУ выйти на границы 1991 года;
В США считают, что поставленной Киеву военной техники достаточно для контрнаступления, таких объемов помощи вряд ли стоит ждать в 2024 году, пишет The Wall Street Journal;
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не имеет отношения к гибели Евгения Пригожина;
«Вагнер» без руководства Евгения Пригожина по-прежнему представляет серьезную угрозу для Польши, заявил в эфире Польского радио 1 заместитель министра финансов и региональной политики Марцин Горала;
Ситуация с бюджетом Украины на следующий год остается неопределенной, а конфликт в стране переходит в стадию «войны на выживание», заявил министр финансов Украины Сергей Марченко;
США решили сами обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и начнут их подготовку в октябре на базе в штате Аризона, сообщает Пентагон;
Премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стtре подтвердил, что королевство планирует передать Украине истребители F-16;
Португалия готова принять участие в программе подготовки украинских летчиков на американских истребителях F-16;
Системы ПВО в ночь на 24 августа сбили два украинских беспилотника в Брянской области, еще один — в Калужской, сообщили в Минобороны России.