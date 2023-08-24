День 546-й. Самое важное к утру 24 августа

Страховые компании, которые работают с судами, заходящими в черноморские порты России, уведомили фрахтователей об увеличении премий за «военные риски». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех трейдеров. Размер рисковой премии, по данным этих источников, вырос с 1% до 1,2–1,25% от стоимости груза. Изначально премия за военные риски была введена и добавлена к общим расходам на страхование танкеров в 2022 году. Тем временем, Турция и ООН разрабатывают предложения для России по возобновлению зерновой сделки, рассказал источник «РИА Новости».