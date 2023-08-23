День 545-й. Самое важное к утру 23 августа

Президент России Владимир Путин указом освободил генерала армии Сергея Суровикина от должности главнокомандующего Воздушно-космических сил, сообщил РБК со ссылкой на источники;

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Россию, проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудит зерновую сделку, передают СМИ со ссылкой на источники в администрации Эрдогана;

Постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве призвало верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка осудить действия киевских властей против священнослужителей и паствы УПЦ;

Администрация Соединенных Штатов не считает, что украинский конфликт зашел в тупик, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан;

Болгария готовится в конце сентября-начале октября начать передачу Украине советского бронированного транспорта. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев;

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала возможность поставок Украине ракет Taurus дальностью более 500 км. Она заявила, что ФРГ понимает необходимость отправки вооружения для преодоления российских минный полей;

Дания начала обучение восьми украинских пилотов на F-16;

Украина хочет получить от США американские крылатые ракеты JASSM, которые, якобы, могут помочь Киеву захватить Крым, сообщает журнал Forbes;

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что с 2014 года более 1 млн украинцев приняли участие в боевых действиях;

Российский вице-премьер Юрий Трутнев призвал возродить всеобщую военную подготовку в России на фоне возникших международных противоречий;

Польша готова продлить действие запрета на импорт зерна из Украины после 15 сентября. Об этом заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус;