День 543-й. Самое важное к утру 21 августа

К годовщине со дня смерти Дарьи Дугиной в Донецке ее именем назвали улицу;

The Washington Post пишет, что в Минобороны США ждут наступления зимы, чтобы пополнить запасы вооружений Украины, так как надеются на снижение интенсивности боевых действий;

По данным Financial Times, США не производят тактические баллистические ракеты в количествах, которые при передаче Украине могли бы изменить ситуацию на поле боя в ее пользу;

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня обсудит с турецким правительством ситуацию на Украине и зерновую сделку, передают «РИА Новости»;

Сербия готова обеспечить увеличенный транзит газа из России в Венгрию при прекращении транзита через Украину, подтвердил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто;

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер предложил депутатам Бундестага закладывать €5 млрд в год на военную помощь Украине;

Следующая очная встреча контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн пройдет с 17 по 24 сентября, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников;

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу придется еще долгое время оказывать поддержку Украине;

Die Welt считает, что Украине необходимо мобилизовать до 3 млн человек, чтобы «освободить свою территорию старомодным способом — в войне на истощение»;

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что потушен пожар на железнодорожном вокзале Курска, возникший в результате удара беспилотника, ранены пять человек;

Электроподстанция в городе Суджа Курской области повреждена после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5,68 тыс. человек. К настоящему времени электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено;