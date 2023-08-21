День 543-й. Самое важное к утру 21 августа

Главные новости
- Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сообщила, что страна передаст Украине 19 истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию, чтобы встретиться с премьером для обсуждения поставок самолетов. Он сообщил, что помимо Дании F-16 Киеву передаст также Голландия. Там Зеленский также встретился с премьер-министром — Марком Рютте. Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер считает, что все передаваемые Киеву истребители F-16 будут сбиты за месяц.
- Сразу несколько стран могут быть приглашены в БРИКС на саммите в ЮАР, сообщили источники Financial Times, знакомые с ходом переговоров. О каких именно государствах идет речь, неизвестно. Официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны. По данным газеты, единая валюта не стоит на повестке дня, однако стороны могут сосредоточиться на соглашениях о расчетах в национальных валютах. Источник в КНР отметил, что в случае расширения БРИКС на организацию будет приходиться такая же доля ВВП, как и на G7.
- Рекордные показатели туризма в Черногории за первую половину 2023 года зависят в том числе от украинцев и россиян, которые временно находятся в стране из-за спецоперации на территории Украины, их число еще предстоит установить, рассказал президент Черногории Яков Милатович. В Афинах сегодня пройдет его рабочий ужин с Владимиром Зеленским, лидерами государств Балканского региона и представителями ЕС, передает "Коммерсантъ".
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К годовщине со дня смерти Дарьи Дугиной в Донецке ее именем назвали улицу;
The Washington Post пишет, что в Минобороны США ждут наступления зимы, чтобы пополнить запасы вооружений Украины, так как надеются на снижение интенсивности боевых действий;
По данным Financial Times, США не производят тактические баллистические ракеты в количествах, которые при передаче Украине могли бы изменить ситуацию на поле боя в ее пользу;
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня обсудит с турецким правительством ситуацию на Украине и зерновую сделку, передают «РИА Новости»;
Сербия готова обеспечить увеличенный транзит газа из России в Венгрию при прекращении транзита через Украину, подтвердил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто;
Глава Минфина Германии Кристиан Линднер предложил депутатам Бундестага закладывать €5 млрд в год на военную помощь Украине;
Следующая очная встреча контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн пройдет с 17 по 24 сентября, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников;
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу придется еще долгое время оказывать поддержку Украине;
Die Welt считает, что Украине необходимо мобилизовать до 3 млн человек, чтобы «освободить свою территорию старомодным способом — в войне на истощение»;
Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что потушен пожар на железнодорожном вокзале Курска, возникший в результате удара беспилотника, ранены пять человек;
Электроподстанция в городе Суджа Курской области повреждена после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5,68 тыс. человек. К настоящему времени электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено;
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех беспилотников над территорией Белгородской области и подавлении средствами РЭБ беспилотника над Ступинским районом Московской области. Также два БПЛА упали на территории воинской части в Каменске в Ростовской области, и один — рядом с Новошахтинском.