1 ноября
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Политика

Что сказал Путин о "мразях" на экстренном совещании после беспорядков в российском аэропорту

Накануне президент РФ Владимир Путин провел внеплановое совещание с руководством силовиков и членами правительства. Тема — беспорядки в аэропорту Махачкалы.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Российский лидер возложил ответственность за беспорядки на западные и украинские спецслужбы, сообщает ТАСС.

Соцсети

По мнению главы государства, события в Махачкале инспирированы в том числе через соцсети "с территории Украины руками агентуры западных спецслужб".

Спецслужбы

Путин призвал переживающих за израильтян расследовать деятельность спецслужб США. Которые, по словам главы государства, работают на Украине, указывает Газета.Ru.

Мрази

И эмоционально назвал организаторов погромов мразями.

Что произошло

Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. В зону прилета прибыл регулярный рейс из Тель-Авива авиакомпании Red Wings. Толпа выбила стеклянные двери здания аэропорта и вошла внутрь с флагом Палестины.

Протестанты искали евреев.

Вышедших из самолета людей экстренно вернули назад из-за приближающейся разъяренной толпы.

Пассажиры просидели на борту около пяти часов.

Также из аэропорта Махачкалы не мог выехать автобус. В нем находились дети и их родители, которые приехали из Израиля после лечения.

В результате погрома пострадали 20 человек. Среди них — 9 правоохранителей.

Впоследствии выяснилось, что на лайнере, прибывшем из Тель-Авива в Махачкалу, не было беженцев — евреев и израильтян.

Задержание и дело

Полицейские задержали 83 человека.

По сообщениям различных источников, в массовых беспорядках участвовали порядка тысячи человек.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы, что известно к этому часу.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы, что известно к этому часу.
Mash Gor

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