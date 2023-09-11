Что мы знаем о бронепоезде, на котором Ким Чен Ын может приехать в Россию - разбор altapress.ru

Иосиф Сталин подарил его дедушке нынешнего лидера КНДР. Ранее это были обычные вагоны советского производства, после в Японии были внесены колоссальные изменения.
Бронепоезд выполнен из новейших материалов, позволяющие сделать его невидимым для спутников и самолетов-разведчиков.
Также особое покрытие имеет его корпус, которое выполнено по технологии "стелс".
В поезде есть 17 вагонов-комнат с бронированными полами и обшивкой. Также присутствуют личные апартаменты лидера Северной Кореи.
В бронепоезде также есть место для переговоров, где на экранах идет показ новостей и фильмов, которые нравятся Ким Чен Ыну.
Для дизельной электростанции выделен также целый вагон поезда.
Два бронированных автомобиля находятся в грузовом отделе. Также, в поезде едет и бронированный лимузин Ким Чен Ына.
Высадка из бронепоезда настолько высокая, что для Ким Чен Ына сколотили трап из деревянного бруса.
Ранее Ким Чен Ын выехал в Россию.