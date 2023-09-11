12 сентября
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Политика

Что мы знаем о бронепоезде, на котором Ким Чен Ын может приехать в Россию - разбор altapress.ru

Лидер Северной Кореи прямо сейчас направляет к границе с Россией, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Возможно, на бронепоезде. Что мы знаем об этом транспорте - разбор altapress.ru.

Ким Чен Ын прибыл в Россиию.
Ким Чен Ын прибыл в Россиию.
instagram.com/kozhemiako.oleg
1
Откуда появился бронепоезд?

Иосиф Сталин подарил его дедушке нынешнего лидера КНДР. Ранее это были обычные вагоны советского производства, после в Японии были внесены колоссальные изменения.

2
Из чего выполнен бронепоезд?

Бронепоезд выполнен из новейших материалов, позволяющие сделать его невидимым для спутников и самолетов-разведчиков.

Также особое покрытие имеет его корпус, которое выполнено по технологии "стелс".

3
Что находится в бронепоезде?

В поезде есть 17 вагонов-комнат с бронированными полами и обшивкой. Также присутствуют личные апартаменты лидера Северной Кореи.

В бронепоезде также есть место для переговоров, где на экранах идет показ новостей и фильмов, которые нравятся Ким Чен Ыну.

Для дизельной электростанции выделен также целый вагон поезда.

4
Что находится в грузовом отделе бронепоезда?

Два бронированных автомобиля находятся в грузовом отделе. Также, в поезде едет и бронированный лимузин Ким Чен Ына.

5
Где происходит высадка поезда?

Высадка из бронепоезда настолько высокая, что для Ким Чен Ына сколотили трап из деревянного бруса.

Ранее Ким Чен Ын выехал в Россию.

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