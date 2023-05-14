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Политика

"Батька" пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны.

Александр Лукашенко в Кремле, 11 марта 2022.
Александр Лукашенко в Кремле, 11 марта 2022.
kremlin.ru

На сайте президента опубликовано его поздравление, но на церемонии обращение Лукашенко зачитывал премьер-министр страны, указывает Газета.Ru.

Лукашенко не появлялся на публичных мероприятиях после празднований 9 Мая в Москве. Его также не было на неформальном завтраке лидеров СНГ в Кремле после Парада Победы. А до парада глава Белоруссии провел несколько дней под капельницей.

По сообщениям СМИ, в аэропорт из Москвы он уехал в сопровождении скорой помощи.

Белорусские СМИ сообщали, что президент перестал появляться в публичном пространстве из-за того, что заразился гриппом. Источник утверждает — в ближайшем окружении Лукашенко «еще несколько человек заболело и свалилось с ног».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он относится к прозвищу «батька». В эфире телеканала «Россия 1» белорусский лидер отметил: «Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька — и батька».

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