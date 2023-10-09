10 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Аллу Пугачеву с Галкиным* заметили в аэропорту Израиля

Аллу Пугачеву вместе Максимом Галкиным* (признан в РФ иностранным агентом) заметили в аэропорту Израиля, сообщает ВПШ.

Максим Галкин
Максим Галкин
Кадр видео

В сети появились сообщения, что Пугачева и Галкин улетают из Израиля из-за обстрелов страны, указывает Газета.Ru.

Сами звезды этого не подтвердили. Но и не опровергли.

Ранее шоумен рассказал о ситуации в Израиле. Галкин признался, что проснулся от звуков сирен. По мнению юмориста, это тяжелое время для Израиля. Но эта страна победит, уверен Галкин.

Вскоре под постом Галкина появилось много хейтеров, призывающих мужчину «идти защищать свою родину». Позднее юморист закрыл комментарии под записью.

Также сообщалось, что певица Глюкоза застряла в бомбоубежище в Тель-Авиве. Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя певицы) с двумя дочками и мужем поехала на концерт Бруно Марса в Израиль, но вместо шоу ей пришлось прятаться из-за угрозы обстрелов.

Глюкоза с семьей находится в бомбоубежище, они ушли туда как только услышали сирену.

*признан иностранным агентом в РФ

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость