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Образование

Алтайский университет вошел в тройку лучших вузов России

Результаты рейтинга молодых университетов Young University Rankings 2023 стали известны 3 июля, сообщает "Вечерний Барнаул".

Алтайский государственный университет празднует своё 50-летие.
Алтайский государственный университет празднует своё 50-летие.
Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

В тройку лучших молодых университетов России вошел Алтайский государственный университет.

По количеству баллов выше оказались только НИУ ВШЭ и Сибирский федеральный университет.

Всего было ранжировано 963 вуза, 17 из которых - российские.

В этот рейтинг АлтГУ попал последний раз, поскольку учреждению исполнилось 50 лет.

По правилам, вуз больше не считается молодым. Зато теперь университет переходит в "высшую" лигу ведущих высших учебных заведений мира.

Ранее два вуза Алтайского края попали в топ-100 университетов России по версии hh.ru.

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