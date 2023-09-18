Веник, Аллигатор и Тамара Кожемятько вернулись на экраны в новой версии "Папиных дочек": фото тогда и сейчас

2023-й обещает стать годом громких сериальных камбэков. Привычка Голливуда воскрешать давно закрытые проекты добралась и до наших широт. Скоро зрителей ждёт новая встреча с продолжениями сериалов "Счастливы вместе" (спустя 10 лет превратятся в "Букиных" ), "Универ", "Молодёжка" и, главное - новые "Папины дочки", которые спустя 10 лет возвращаются с телеэфир СТС с новым поколением отцов и детей.

Сериальная индустрия в нашей стране начиналась с адаптаций зарубежных форматов - "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе" (российские версии американских сериалов "Няня" и "Женаты с детьми". - Прим. ред.) и всё остальное. Мысль сделать первый оригинальный отечественный ситком родилась в голове Вячеслава Муругова. Концепцию "Папиных дочек" он придумал ещё до перехода на СТС, во время работы на РЕН ТВ в 2003-2005 годах. Изначально проект назывался "Многодетный папаша". Показалось, что это забавная, одновременно анекдотическая и очень понятная в наших реалиях ситуация - папа детьми никогда не занимался, а тут вдруг мама сбежала, и пришлось.

Мужчины тоже плачут

Всей страной мы переживали за Сергея Алексеевича Васнецова, от которого ушла жена, оставив хозяйство и пятерых дочек самых разных возрастов и характеров. Сёстры были хоть и в шоке от происходящего в жизнях родителей, но быстро берут ситуацию в руки и помогают папе пережить стресс - распределяют обязанности по дому и даже воспитывают маленькую Пуговку.

Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС.

Конечно, папе невозможно не сочувствовать. Но возвращение мамочки в родной дом расставляет точки над "ё" в конфликте - она просто устала годами сидеть в декрете, готовить на семерых и убирать за всей толпой! Ого, задолго до новомодной фемповестки сегодняшнего дня мы увидели пример жертвы патриархата с пробудившейся любовью к себе.

Простые семейные радости и беды

Да-да, несмотря на название и семейный жанр в комедии раскрывались по-настоящему взрослые проблемы. Например, стоматолог Антонов постоянно изменяет жене, Антонина Семёновна впервые за долгие годы встречает и сразу теряет бывшего мужа, Сергей Алексеевич влюбляется в богатую клиентку...

"Папины дочки" выходили на экраны шесть лет (с 2008-го по 2013-й ) и за это время успели стать не только одним из самых высокорейтинговых сериалов на отечественном ТВ, но и настоящим культурным феноменом.

Олигарх Василий Федотов за 20 сезонов сериала переживает кардинальные перемены. Сначала мы видим угрюмого и безжалостного богача, затем он становится Аллигатором и искренне дружит с Пуговкой, а после вообще запускает карьеру Галины Сергеевны и помогает Васнецовым переехать в большой дом. Ну просто Фея-крёстная!

Если закрыть глаза на условности жанра, в сериале достаточно правдивых моментов. На фоне персонажей остальных ситкомов Васнецовы - настоящая российская семья образца нулевых. Но с какими бы трудностями не сталкивались бы Васнецовы, они - наглядное подтверждение правила "Один за всех - и все за одного"!

Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС.

В социальных сетях до сих пор шутят: мечтала вырасти и стать Машей, а стала Тамарой. На самом деле, современное поколение чуть старше 20-и росло буквально с двумя героями - Гарри Поттером и Пуговкой - и мечтало попеременно то о волшебной палочке, то об Аллигаторе, который по звонку был готов решить любую проблему.

Новое поколение

В новой версии "Папиных дочек" мы снова увидим на экране часть прежних героев, но к ним добавятся и новые - дочки Даши и Веника, который станет основным героем. Теперь семейное проклятие Васнецовых настигает уже Веника (Филипп Бледный).

Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС.

В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставив мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырёх дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Вениамину придётся прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи.

Знакомые всё лица, но на 10 лет старше

К своим ролям в проекте вернутся Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша) и Екатерина Старшова (Пуговка), а также Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Ольга Волкова и Александр Олешко. Вопреки слухам, к проекту присоединилась и Дарья Мельникова. Её героиня остаётся такой же азартной спортсменкой, готовой ставить рекорды.

Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС.

"Для меня эта история - одно яркое большое воспоминание. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий - всё сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же. Мне уже довелось поработать с Евой и Витой, нашими новыми дочками. Что тут скажешь, они маленькие профессионалы! Надеюсь, сериал получится, и зритель будет доволен".

Короткая стрижка, стильный костюм, массивные серьги, яркая мимика и несносный характер. Даже после окончания сериала секретарша Сергея Васнецова, владеющая тонким искусством ничегонеделанья на работе, продолжала быть звёздой мемов, поэтому многие ждут новой встречи с героиней Татьяны Орловой - легендарной Тамарой Кожемятько.

Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС.

"У меня как-то был случай на таможне. Пограничник проверил паспорт и сказал: "Спасибо вам за моё детство!" Эту фразу я часто слышу от 20-летних. Поэтому, когда мне предложили сниматься в продолжении, сразу ответила: "Буду!" Представила, что это может быть очень круто. Тем более тогда у нас был открытый финал".

Сериал "Папины дочки". Пресс-служба телеканала СТС.

На экраны ситком возвращается в круглую дату - спустя десять лет после закрытия, и один из продюсеров сериала Максим Рыбаков прямо говорит, что это - ставка на ностальгию "и одновременно желание рассказать актуальную историю новому поколению зрителей, чтобы те, кто когда-то взрослел на первых "Папиных дочках", уже со своими детьми посмотрели продолжение".