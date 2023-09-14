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Материнская плата: в третьем сезоне "Контейнера" суррогатная мать Акиньшина в борьбе за сына пойдёт на крайние меры

Сегодня, 14 сентября, в онлайн-кинотеатре START состоится премьера финального сезона сериала "Контейнер". В третьем сезоне драмы об изнанке суррогатного материнства появятся новые персонажи, а сюжет, по словам создателей, станет более динамичным и событийным.

Сериал "Контейнер 3".
Сериал "Контейнер 3".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В третьем сезоне Вадим (Филипп Янковский), вернувший себе власть и статус, лишает Сашу (Оксана Акиньшина) возможности видеться с ребёнком. Суррогатная мать считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг - вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. Сможет ли Саша жить под полным контролем Вадима или же на этот раз у неё другой план?

"Зрители увидят много эмоциональных сцен и драматических надломов персонажей. Моя героиня Саша, отчаявшись, начнёт борьбу за ребенка и будет совершать противоречивые поступки. Жажда мести и ненависти в ней настолько велика, что она готова пойти на всё ради достижения цели", - делится ожиданиями от новых серий Оксана Акиньшина.

Сериал &quot;Контейнер 3&quot;.
Сериал "Контейнер 3".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Контейнер 3&quot;.
Сериал "Контейнер 3".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Контейнер 3&quot;.
Сериал "Контейнер 3".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В новом сезоне к актерскому составу присоединились Любовь Толкалина, Игорь Бочкин и Анна Легчилова. В день премьеры будет доступна первая серия, далее - по одному эпизоду в неделю до 2 ноября.

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