Совершенно несекретно: смешные и курьёзные факты о съёмках сериала "Семнадцать мгновений весны"

Эпохи сменяют друг друга, но по-прежнему щемит сердце от музыки Микаэла Таривердиева, и уже новое поколение цитирует: "А вас, Штирлиц, я попрошу остаться!.." Создание такого фильма как "Семнадцать мгновений весны" всегда сопровождается забавными ситуациями, курьёзными случаями, парадоксальными поворотами событий. Всё это создаёт ауру кинокартины, которая сопровождает ленту многие годы, только приумножая её славу.

Проигрался и завербовался

Одним из прототипов Штирлица можно считать Вилли Лемана - завербованного советской разведкой агента по кличке Брайтенбах. На сотрудничество он пошёл не по идейным, а по меркантильным соображениям: зарплата у него была маленькая, а запросы большие - он имел молодую любовницу и большие долги. Проигравшись на конных бегах, он вынужден был принять помощь вербовщиков из СССР. Его история описана в мемуарах Шелленберга, послуживших для Юлиана Семёнова одним из источников при создании романа. Кстати, "сдал" Вилли радист Ганс Барт. На операционном столе пол наркозом он бормотал: "Почему Москва не отвечает?!" Вот вам и радистка Кэт...

Холостяк вне подозрения

Сериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

Фантастическая выдумка Юлиана Семёнова заключается в том, что Штирлиц каким-то неведомым путём смог дослужиться до звания штандартенфюрера СС, оставаясь холостяком. Это абсолютно исключено, ибо офицеры СС, строго выполняя приказ Гитлера к воспроизводству населения (элитных кровей СС), были обязаны жениться к 30 годам и иметь как можно больше детей. Это, конечно, прекрасно знал Семенов, да вот как-то "не ложилась" в нравственный облик советского разведчика его немецкая семья с немкой и сворой детишек из Гитлерюгенда. Поэтому пришлось врать - мол, во всей системе СС только один человек был холостяком - Штирлиц. Кроме того, нацистские службы безопасности проверяли личность каждого кандидата на семь поколений. Чтобы пройти такую проверку, Исаеву нужны были не только подлинные документы. Он должен был заменить реального Макса Штирлица, жившего в Германии и похожего на него внешне.

Руки дублёра

На кисти левой руки актёра Вячеслава Тихонова красуется наколка "Слава". "Баловство юности", - признаётся Вячеслав Васильевич. Само собой, Исаеву-Штирлицу подобное "клеймо" не подходило ни в коем случае. Поэтому на съёмках крупным планом в кадре появлялись руки дублёра. Им довелось стать ассистенту художника Феликсу Ростоцкому. Именно он выкладывал за разведчика на столе фигурки из спичек. Он же, кстати, был "руками" и Евстигнеева-Плейшнера. А ещё Ростоцкий строчил за Евгения Александровича все шифровки, поскольку почерк у актёра был крайне неразборчивым.

"Плейшнер шёл на явку. Он теперь всё время был в приподнятом настроении"

Сериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

Съёмки картины проходили в разных частях СССР и за границей. Сцены в разрушенном Берлине снимали в Германии. Как раз в это время в немецкой столице активно сносили старые дома. Это позволило снять настоящие руины. В фильме есть даже взрывы, которые имитировали бомбардировку Берлина. Эти кадры монтировались встык с военной хроникой, и иллюзия подлинности оказалась полной. Швейцарскую границу пастор Шлаг переходил на съёмках в Грузии. А явка советского разведчика в Берне на Цветочной улице была "провалена" в Риге, где её до сих пор показывают как одно из самых достопримечательных мест столицы Латвии. Зоологический музей, где Штирлиц ждал Бормана, снимали в Ленинграде. А убийство подлеца Клауса произошло в подмосковном лесу. И вот почему.

Провокатор на допросе

Cериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

Для съёмок эпизода убийства провокатора Клауса съёмочная группа должна была выехать в Берлин. Проверку партийной комиссии прошли все, кроме Льва Дурова. Причина: плохое поведение актёр. В соответствии с положением, которое существовало тогда, каждый гражданин СССР, выезжающий за границу, должен был сначала пройти через фильтр выездной комиссии. В неё обычно входили наиболее рьяные слуги партии, которые в каждом отъезжайте видели в худшем случае потенциального изменника родины, в лучшем - болвана. Вот и Дурова они встретили соответствующим образом. Например, с ходу спросили: "Опишите нам, как выглядит флаг Советского Союза". Актёру пришло в голову поюморить и он ответил: "Череп и кости..." А в числе союзных республик назвал Воркуту и Магадан. Больше его ни о чём не спрашивали и из списков отъезжающих вычеркнули.

Роль Дурова в фильме - крошечная. Он даже отказаться хотел: зачем играть, да ещё такого гада! Но Клаус стал одной из лучших ролей актёра. Уже 50 лет как фильм вышел на телеэкраны, а гастрономические вкусы провокатора помнят до сих пор: хорошие рыбные консервы в масле.

Брелок на память

В картине у Штирлица не раз появляется в руках необычный брелок в виде тарелочки. Первоначально предполагалось, что в знаменитом эпизоде встречи Штирлица с женой придёт не только его жена, но и их ребёнок. Эпизод должен был быть выстроен так: у сына в руках - игрушечный клоун с литаврами. Мальчик играет, одна из медных тарелочек отваливается и катится под стол. Штирлиц подбирает её и хранит как бесценное сокровище. Но режиссёр картины Татьяна Лиознова впоследствии изменила сюжет эпизода. "Я поняла: если будет ребёнок, то не будет женщины", - пояснила она. Действительно, эта пронзительная пятиминутная сцена безмолвной встречи любящих людей стала кинематографической классикой. Но брелок в фильме всё-таки остался.

"Так что ты там не очень свирепствуй!"

По воспоминаниям Юрия Визбора, его экранный партнёр Олег Табаков оказался так похож на сыгранного им шефа гитлеровской разведки Вальтера Шелленберга, что это подметили... даже родственники нациста. "Следствием проката картины в ФРГ была открытка, полученная Олегом Табаковым к Рождеству: "Дорогой герр Табаков, мы вас благодарим за то, что вы с такой любовью исполнили роль нашего незабвенного дяди Вальтера. Семья Шелленберг". А вот выдержка из письма Татьяны Юрьевны Визбор, отправленного ею родителям в 1973 году из пионерского лагеря "Светлячок". "Привет, папка! Всем лагерем смотрим "Семнадцать мгновений весны". Сейчас только и разговоров, что об этом фильме. Благодаря тому что ты в нём сыграл Бормана, я получила огромную популярность среди солагерников. Одни ходят, поздравляют сама не знаю с чем, другие восхищаются, а третьи грозятся. Например, 6-й отряд обещал побить меня, если ты что-нибудь не то сделаешь! Так что ты там не очень свирепствуй. Для меня это вопрос жизни и смерти!"

Что общего между Борманом и штабс-капитаном Овечкиным?

Сериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

Татьяна Лиознова и Леонид Броневой напряжённо искали характерные черты для Бормана. Однажды актёру выдали рубашку с узким воротничком, и он постоянно дёргал головой. Увидев это движение в очередной раз, режиссёр предложила сделать его фирменным для героя Броневого. Так Борман стал нервным. Кстати, подобную краску применил к своему герою и Армен Джигарханян в "Короне Российской империи". Привычка штабс-капитана Овечкина тянуть шею из-за узкого воротничка, сыграла с ним злую шутку и позволила "неуловимым мстителям" вернуть реликвию в Госхран.

Коньяк в благодарность для русского актёра

Сериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

Василий Лановой сыграл в картине одного из высших офицеров СС Карла Вольфа. Портрет нациста получился особо колоритным неспроста. Юлиан Семёнов во время работы нал романом "Семнадцать мгновений весны" разыскал реального Вольфа в ФРГ. "Вполне бодрый восьмидесятилетний нацист, ни в чём не отступивший от былых принципов", - описал его Семёнов. Тем не менее в исполнении Ланового Вольф не выглядит законченным негодяем. "Мне хотелось показать не примитивного ненавистного врага, а достойного противника", - говорил актёр. Вольф дожил и до выхода фильма на экраны (он скончался в 1984 году в возрасте 84 лет). И, говорят, настолько восхитился своим экранным образом, что выслал в Россию ящик коньяка с просьбой передать его русскому

актёру.

Кстати Голос за кадром в "Семнадцати мгновениях весны" принадлежит народному артисту СССР Ефиму Копеляну. После этого фильма Копелян в шутку стал называть себя Ефимом Закадровичем.

Национальный герой Острова Свободы

Штирлиц стал героем Острова Свободы (Кубы) наравне с Эрнесто Че Геварой. И это не анекдот. Началось всё с политического скандала. Фидель Кастро был неприятно удивлён, когда несколько вечеров подряд на заседании правительства Кубы зал пустовал. Причины выяснились быстро. Оказалось, министры сбегают домой, чтобы не пропустить очередную серию фильма о советском разведчике, который транслировался по кубинскому телевидению. Кастро нашёл мудрое решение. Он устроил спецпросмотр "Мгновений" для членов правительства. Всех 12 серий разом. И кворум был соблюдён!

Кстати Светлане Светличной, которая играла влюблённую в советского разведчика Габи, в сцене танца со Штирлицем постоянно накидывали на плечи пиджак: зрители не должны были заметить беременность актрисы.

Жестокий розыгрыш

На 14 с лишним часов экранного времени в "Семнадцати мгновениях весны" приходится шесть с половиной часов музыки. Это всё, что осталось, - первоначально саундтрек был намного больше. Помимо инструментальных тем, Микаэл Таривердиев написал для картины вместе с поэтом Робертом Рождественским 12 песен, по одной для каждой серии. Но это привело к путанице, и в итоге осталось всего две песни. Одна из них "Песня о далёкой Родине" стихи Роберта Рождественского многим напомнила музыку из фильма "История любви", написанную Франсисом Леем. Это была потрясающая музыка, принесшая своему создателю поистине всенародную любовь. Но не успел Таривердиев вкусить ее плоды, как его обвинили в плагиате. В Союз композиторов пришла международная телеграмма за подписью французского композитора: "Поздравляю успехом своей музыки в вашем фильме". Позже выяснилось, что француз претензий к Таривердиеву не имеет и никому ничего не писал. В жестоком розыгрыше заподозрили Никиту Богословского, мастера на такие шуточки, но доказательств этому не было. Оправдать такое нельзя. Розыгрыш не должен переходить в подлость, даже когда есть чему завидовать.

"Это не та картина, в которой я участвовал"

Сериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

В мае 2009 года состоялась премьера "раскрашенной" версии фильма. Идею раскрасить культовую картину принадлежала заместителю гендиректора канала "России" Александру Любимову, который заручился поддержкой режиссёра. В итоге процесс покраски занял три года и стоил $3000 за каждую минуту.

Над "Семнадцатью мгновениями весны" в общей сложности работало более 600 человек из России, США, Кореи, Китая и Индии. Отсканированную старую плёнку переводили в "цифру". На выходе получилось качестве формате Full HD, что позволяло рассмотреть все мелкие детали, даже пуговицу на одежде. Впрочем, эти усилия оценили далеко не все. Например, Вячеслав Тихонов, посмотрев новый вариант, был возмущён: "То, что сделали с картиной, - преступление. Это не та картина, в которой я участвовал".