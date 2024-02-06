От гопницы до чиновницы: 5 ярких образов Марии Кравченко

Для многих зрителей Мария Кравченко - это в первую очередь острая на язык гопница из Comedy Woman. Юмористическое шоу осталось в прошлом, чего нельзя сказать про карьеру актрисы. В её фильмографии появилось немало интересных работ. Вот только самые заметные.

"Это мы" (2024)

Новый проект канала ТНТ в жанре скетчкома. Обещают, что в коротких смешных роликах с киношным качеством расскажут о забавных ситуациях, в которые попадают жители нашей необъятной родины. Каст у шоу постоянный и многообещающий: Максим Лагашкин, Екатерина Моргунова, Анна Хилькевич, Владимир Селиванов и, конечно, Мария Кравченко.

Скетчком "Это мы". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Очевидно, что артистам придется регулярно пробовать новое и играть разные роли. По словам самой Кравченко, из того, что уже удалось сделать, ей больше всего запомнился дуэт с Анной Хилькевич. Актрисы изображали девушек с пониженной социальной ответственностью, и получилось уморительно!

Comedy Woman (2008-2020)

Comedy Woman. Пресс-служба телеканала ТНТ.

То, что начиналось как обычное юмористическое женское шоу, а стало народным хитом и в каком-то смысле приметой своего времени. Именно в Comedy Woman многие зрители впервые увидели и по-настоящему полюбили Марию Кравченко. В шоу за ней был закреплён образ гопницы - красотки не робкого десятка, не стесняющейся в выражениях. Со временем её героиня эволюционировала и стала вечно недовольной женой. Мария тогда частенько выступала в паре с Олегом Верещагиным. Некоторые их миниатюры до сих пор пользуются популярностью в Сети.

"Мендельсон" (2023)

В комедии со свадебным уклоном сюжет строится вокруг бывшего служаки и отца-одиночки Владимира Мендина (Владимир Сычёв). Суровый мужчина воспитывает трех дочерей, кроме того, внезапно наследует бизнес умершего друга - салон подвенечных платьев. Управляет делом красивая и решительная Лена (Лиза Моряк), но ситуация сложная, ведь другие наследники пытаются отобрать выгодное предприятие любыми способами.

В "Мендельсоне" у Марии Кравченко небольшой, но зато запоминающийся образ визажистки Саньки. Она носит красную помаду днем, не смазывая, а на любой вопрос у девушки готов бойкий ответ. Кроме того, она способна сделать "зефиренку" из любой невесты. Да, даже из той, что переборщила с коньяком на собственном девичнике. Настоящая профи, что сказать!

"Полярный" (2019-2023)

Сериал "Полярный". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Роль, которую Мария Кравченко считает поворотной в карьере, ведь в "Полярном" ей удалось максимально раскрыться как актрисе. А всё потому, что удалось сыграть злодейку!

Главный герой комедийного сериала - это Витя-Мясник (Михаил Пореченков), бывший "браток", но честный человек (так бывает). Он бежит от экс-подельников на Крайний Север, оседает в небольшом городке и с течением времени становится местным столпом общества. Вите противостоят то преступные авторитеты, то региональное начальство. Самой же заметной антагонисткой оказывается Раиса Борисовна (Мария Кравченко) - столичная чиновница, в чьи планы входит строительство в Полярном огромного мусорного полигона. Благодаря таланту Кравченко героиня обернулась не такой уж и злой. В итоге она задержалась в истории уже на два сезона и даже начала помогать Вите.

"Ресторан по понятиям" (2021-2024)

В "гастрономической" комедии Кравченко появилась во втором сезоне. По сценарию, она была хозяйкой вегетарианского ресторана и убеждённой сторонницей ЗОЖ Владленой, открывшей "зелёное" заведение по соседству с общепитом тюремной тематики. Очевидно, что четвёрка бизнесменов в лице Шустрого (Владимир Вдовиченков), Кувалды (Дмитрий Дюжев), Кощея (Владимир Сычев) и Кильки (Иван Кокорин) осталась не в восторге от появления конкурентки. Весь сезон "блатные" рестораторы боролись с "правильными" соседями любыми доступными способами. Например, известный ловелас Кощей пытался "охмурить" хозяйку. Шансов остаться равнодушной у бедной девушки не осталось...