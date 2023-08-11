Одиссея Штирлица: жизненный путь героя на основе книг

Леонид Брежнев настолько впечатлился историей советского разведчика, что приказал найти настоящего героя и присвоить ему звание Героя Советского Союза. Пришлось генсеку тактично объяснить, что это выдуманный персонаж. Макса Отто фон Штирлица, он же Юстас, он же Максим Максимович Исаев, он же Всеволод Владимирович Владимиров, в реальности никогда не существовало. Право, в это трудно поверить. Ни один фильм не даёт полной биографии разведчика, поэтому мы решили представить вам жизненный путь героя на основе книг Юлиана Семёнова.

Рождённый революцией

По литературным произведениям, героем или значимым персонажем которых выступает Исаев-Штирлиц, его судьба прослеживается с 1919 до 1978 года. Книги появлялись на свет в ином порядке, нежели развивался сквозной сюжет саги. Роман "Пароль не нужен" вышел раньше, чем сюжетно предваряющие его "Бриллианты для диктатуры пролетариата", которые Семёнов писал в начале 70-х. В те же годы создавались "Альтернатива" и "Испанский вариант" - Штирлиц в 1938-1941 годах - и "Бомба для председателя", повествующая о приключениях постаревшего разведчика в Западном Берлине 1967-го. А "Семнадцать мгновений весны", где события разворачиваются в 1945-м, были окончены в 1969 году. Это хронологическое несоответствие вносит в биографию Штирлица путаницу. По рассказу "Нежность" (1972), он вернулся в СССР в июне 1946-го, по написанной в 1984 году "Экспансии" и "Отчаянию" - только в 1947-м.

Кругосветное путешествие разведчика

Владимирова-Исаева-Штирлица, как и его создателя, изрядно помотало по миру. Детство и раннюю юность он провёл в Забайкалье, Петербурге, Цюрихе, Берне и Мюнхене, 19-летним был заслан ВЧК в Сибирь, потом в Монголию. Непродолжительная остановка в Москве. Затем - Ревель (Таллинн), Харбин, Кантон, Токио, Шанхай. Австралия, США, Испания, Югославия, Польша, Украина, Германия; Аргентина и Бразилия.



В первом эпизоде саги - романе "Бриллианты для диктатуры пролетариата" - Всеволод Владимиров весной 1921-го едет в Ревель, чтобы сорвать махинации жуликов из Гохрана, сплавлявших сокровища казны на Запад. Перед опасной дорогой Глеб Бокий, начальник спецотдела ОГПУ, наставляет юношу: "Сева, пожалуйста, будь очень осторожен. Блеск твой хорош дома, там будь незаметен. Характер у тебя отцовский - ты немедленно лезешь в любую драку".

Оперативный псевдоним

Кадр из фильма "Бриллианты для диктатуры пролетариата". kinopoisk.ru

В той же беседе Всеволод раскрывает секрет своего псевдонима. Максим Максимович - это, само собой, из Лермонтова (правда, в более позднем романе Исаев говорит, что одолжил имя и отчество у дипломата Литвинова). А вот что касается фамилии: "...Если идти от истории мировой культуры, то видно, что европейская цивилизация накрепко повязана единством, первородством христианства. Пророк христиан - Исайя... Но не зря меня отец заставлял зубрить фарси: Исса - пророк Мухаммеда. Одно из самых распространённых японских имен - Иссии, - в честь их святой; тут я с буддизмом ещё не до конца разобрался, посему не знаю, как смогу обернуть выгоду с Исаевым на Дальнем Востоке... Христиане - Россия, Болгария, Сербия - места горячие, сплошь эмигрантские - исповедуют Исайю; католики, протестанты, лютеране - то есть Европа и Америка - тоже. Но при этом не следует забывать, что происхождения Исайя иудейского... Разве это не тема для дискуссий с муфтием в Каире?"



Мы видим, что молодой сотрудник иностранного отдела ВЧК действительно начитан и высокообразован. Ещё он импульсивен и горяч, но вместе с тем дальновиден и хитёр; романтичен и прагматичен одновременно. Впечатлителен, но избегает "беспутно-красивых" (любимый эпитет Семёнова) женщин.

Кадр из фильма "Пароль не нужен". kinopoisk.ru

"Пароль не нужен" - вторая глава саги, но первый семёновский роман об Исаеве - мало что добавляет к этому образу, зато здесь Владимиров, интригуя против правительства купцов Меркуловых, ненадолго захвативших Владивосток, знакомится с единственной и вечной своей любовью Сашенькой Гаврилиной. Здесь же с ней и расстаётся, отплывая по приказу ВЧК в Харбин.

Дан приказ ему на Запад

В связи с усилением нацистской партии и обострением опасности прихода Гитлера к власти, в 1927 было решено направить Максима в Европу. Для этого была создана легенда об Максе Отто фон Штирлице, ограбленном в Шанхае (снова "Нежность"). немецком аристократе, ищущем защиты в немецком консульстве в Сиднее.

Cериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

После окончания войны Штирлиц в бессознательном состоянии (ранен советским солдатом) вывозится немцами в Испанию, откуда попадает в Южную Америку. Там он выявляет законспирированную сеть фашистов, сбежавших из Германии, которую возглавляет Генрих Мюллер. Понимая, что после речи Черчилля в Фултоне он может избежать наказания за свои преступления, он выдаёт нациста советскому посольству.



Сотрудники МГБ осуществляют арест Штирлица и на теплоходе переправляют в СССР, где его ждут подвалы Лубянки и пытки, а его сына и жену расстреливают по личному распоряжению Сталина (в "Отчаянии" - мучительном, болезненном прощании Юлиана Семёнова с героями). В отличие от них, Исаев выживет, осознав, что идеальное государство Платона, о котором он мечтал юношей, на практике воплотилось в виде зловещего кошмара. После разоблачения культа личности бывший шпион Исаев вышел из Владимирской тюрьмы, преподавал историю в одном столичном вузе и тихо скончался в 1978-м. Последние строки "Отчаяния" звучат так: место захоронения Штирлица глубоко засекречено...

Cериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

В целом сага о странном разведчике очевидно схожа с гомеровской "Одиссеей". Думал ли об этом Семёнов, сочинивший для Штирлица даже Пенелопу и Телемаха? А если сложить все кусочки мозаики - или наоборот, забыть про все параллели и аллюзии разом - получится вневременной миф об умном и храбром человеке, подчинившем свою жизнь идее, бывшей для него неизмеримо выше личных амбиций и личного счастья.