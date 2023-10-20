21 октября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Телешоу
Дмитрий Губерниев испытает на прочность умников и звёзд в горах Дагестана

О чём новое шоу "Кто круче Рогова?" и где его смотреть

В субботу, 21 октября, на телеканале СТС Love начинающие и профессиональные стилисты сразятся в фэшн-баттле с главным стилистом страны Александром Роговым.

Телешоу "Кто круче Рогова?".
Телешоу "Кто круче Рогова?".
Пресс-служба телеканала СТС Love.

Александру и его оппоненту необходимо будет переодеть двух близнецов, а случайные посетители торгового центра должны проголосовать за наиболее удачный лук. Любой специалист в сфере персонального и fashion стайлинга сможет доказать, что тоже достоин всероссийской славы, бросив вызов самому Рогову!

Телешоу &quot;Кто круче Рогова?&quot;.
Телешоу "Кто круче Рогова?".
Пресс-служба телеканала СТС Love.

"Это амбициозный проект, который я давно придумал, и вот наконец мы его реализуем на СТС Love. В нём я даю возможность моим коллегам проявить себя и доказать, что они круче меня!", - интригует Рогов.

В первой серии вы увидите, как стилист и руководитель авторской школы по стилю Таня Тейла сразиться в модной схватке с Александром. Соперничество за создание лучшего образа будет действительно жарким.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость