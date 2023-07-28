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О чём новый детективный сериал "Замаячный" и кто там играет

Многосерийный историй про маньяков не перечесть! "Душегубы", "Фишер", "Чикатило", "Хрустальный", "Мёрзлая земля", "Мосгаз", "Коса"... Если после летнего затишья вам срочно требуется пощекотать себе нервы и получить новую поруию адреналина, онлайн-кинотеатр KION от МТС спешит вам на помощь. 1 августа здесь станут доступны первые серии детективного триллера "Замаячный", который снят по роману Ильи Бушмина "Ничейная земля" и рассказывает о поисках опасного маньяка-душителя.

Сериал "Замаячный".
Сериал "Замаячный".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

2001 год, следователь по особо важным делам Екатерина счастливо живёт со своим молодым человеком, на работе - никаких проблем и яркие перспективы карьерного роста. Единственное, что омрачает её благополучную жизнь - это тревожные воспоминания, которые она записывает в блокнот по рекомендации психолога. Дело в том, что она уже 11 лет пытается забыть самую страшную трагедию в своей жизни, но от призраков прошлого так легко не избавиться.

Сериал &quot;Замаячный&quot;.
Сериал "Замаячный".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Однажды на работе Екатерине сообщают, что около её родного посёлка Замаячный нашли тела трёх девушек, которых задушили более года назад и оставили в подвале заброшенного дома, и назначают главной по делу. На предполагаемом месте преступления женщина встречает старого друга Сергея, который работает оперативником уголовного розыска. Он лучше всех разбирается в специфике местности посёлка, где существует целый массив частных домов, в котором живут люди без прописки и документов.

Сериал &quot;Замаячный&quot;.
Сериал "Замаячный".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Сергей предлагает свою помощь: у него есть свои мотивы - в роковом 1990 году маньяк убил Валю, девушку Сергея и родную сестру Кати, но преступника так и не поймали. Теперь Екатерине и Сергею нужно будет объединить свои усилия, чтобы найти маньяка и справиться с травмой, которая преследовала их все эти годы.

Сериал &quot;Замаячный&quot;.
Сериал "Замаячный".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.
Сериал &quot;Замаячный&quot;.
Сериал "Замаячный".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.
Сериал &quot;Замаячный&quot;.
Сериал "Замаячный".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.
Сериал &quot;Замаячный&quot;.
Сериал "Замаячный".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Главные роли в сериале исполнили: Татьяна Чердынцева ("Обратная сторона Луны"), Алексей Бардуков ("Мосгаз"), Кирилл Жандаров ("Жизнь по вызову"), Игорь Грабузов ("Тетрис") и другие.

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