Какие приключения ждут семью Занозиных в продолжении комедийного хита "Против всех"

Сегодня, 16 октября, в онлайн-кинотеатре START состоится премьера второго сезона сериала "Против всех". В новом сезоне комедийного хита семье Занозиных придётся пройти через предательства, шантаж и медные трубы.

Сериал "Против всех" рассказывает историю деда Захара (Николай Добрынин), живущего в Подмосковье в деревенском доме, где до этого обитали несколько поколений его семьи. Алчные застройщики возвели вокруг этого дома кучу многоэтажек и мечтают снести дом Занозиных, чтобы воткнуть на её месте ещё один "человейник", но упрямый старик отказывается продавать родовое гнездо, так что его пытаются вытурить из дома любыми способами, включая не вполне законные.

Сериал "Против всех 2". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Во втором сезоне жизнь Занозиным будет портить жизнь беспринципная Барбара (Александра Ребенок) - генеральская дочка, не привыкшая слышать отказ. Для того, чтобы противостоять ей, Занозины станут участниками ток-шоу - они надеются, что общественный резонанс вокруг этой истории поможет им найти новых союзников. Тем временем в семье деда Захара продолжаются любовные интриги: его сын Витёк пытается заменить своего брата-близнеца Германа (обоих играет Сергей Лавыгин) не только на работе, но и в сердце Василисы (Александра Урсуляк).

К своим ролям вернутся Николай Добрынин ("Сваты"), Сергей Лавыгин ("Чебурашка"), Александра Урсуляк ("Гранд"), Тимофей Елецкий ("Трудные подростки") и Василиса Юсковец ("ИП Пирогова"). К касту проекта присоединится Александра Ребенок ("Содержанки") - она сыграет главного антагониста деда Захара, Барбару. Также во втором сезоне появится телеведущий Дмитрий Борисов.

По словам Александры Ребенок, в продолжении истории её героиня становится двигателем сюжета: "Кажется, что Занозины зашли в тупик - но тут появляется Барбара, которая решает вопросы четко и бескомпромиссно. При этом я не могу назвать её плохим или жестоким человеком. Семья для неё - очень сложное понятие. Родители хотели мальчика, папа генерал, мамы нет. Но у неё есть потенциал, чтобы меняться, Барбара вообще очень интересный персонаж. Например, она эстет и гурман, любит экзотическую кухню. Не буду раскрывать меню, но благодаря этой роли я многие блюда попробовала впервые в жизни".

Сериал "Против всех 2". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В день премьеры на START будут доступны две серии проекта, далее эпизоды будут выходить раз в неделю по понедельникам.

Премьера "Против всех" состоялась на START в январе этого года. Сразу после премьеры первый сезон возглавил топ по зрителям на START, обогнав второй сезон "Вампиров средней полосы" и показал отличные цифры на СТС - приключения семьи Занозиных посмотрели 20 млн россиян, сообщает пресс-служба видеосервиса.