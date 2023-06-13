Как ухаживать за обувью, чтобы она долго сохраняла магазинный вид?

Обувь принимает на себя главный жизненный удар. Её носят и в будни, и в праздники, в ней занимаются спортом, ходят в походы. Как сохранить в чистоте и порядке главных тружеников нашего гардероба?

Избавляемся от запаха

После продолжительной носки даже самая экологичная обувь приобретает неприятный запах. Освежить закрытые модели можно с помощью подручных средств. Для этого идеально подходят ароматизаторы для салонов автомобилей. Положите прилично пахнущую "ёлочку" внутрь ботинка на ночь. К утру освежитель впитает в себя весь аромат. Поможет убрать запах и обычная сода. Насыпьте её внутрь обуви и распределите по стельке. Сода, кроме запаха, впитает в себя и лишнюю влагу.

Следить за кожей

Обувная кожа тоже может состариться. Со временем на ней появляются заломы и мелкие трещины. Бороться с ними нужно так же, как и с подобными дефектами на лице и теле: напитать и смягчить. Нанесите на заломы любой жирный крем - подойдёт детский или вазелин. Оставьте на пару часов, а затем отполируйте мягкой тряпочкой.

Обувь. freepik.com/Freepik

Избавляемся от влаги и бережём задники

Избыток влаги плохо сказывается на обуви. Если вы попали под дождь или наступили в лужу, не спешите ставить туфли на батарею. Лучше наполните их рисом и оставьте на несколько часов. Если у вас дома есть кот, то вместо риса можно использовать наполнитель для кошачьего туалета.

Задники на обуви должны всегда быть в форме, поэтому не надевайте закрытые модели без специальной ложечки. А если её не оказалось под рукой? Тогда воспользуйтесь пластиковой картой. Кредитка замечательно гнётся, а пятка по её поверхности хорошо скользит.

Восстанавливаем цвет

Яркие кеды и слипоны быстро становятся пыльными и теряют цвет. Стирать их не рекомендуется, поэтому вернуть магазинный вид достаточно сложно. Но есть деликатный способ удалить лишнюю грязь. Возьмите лимонный сок или разведите лимонную кислоту. Сделайте раствор в соотношении 1:3. Протрите им обувь. Народное средство не только соберёт пыль, но и освежит цвет. Если загрязнения сильные, то просто натрите лимоном эти участки и оставьте на 20-30 минут. Затем ополосните водой.