"Характер нордический. Не женат": почему у Штирлица не было женщин?

По одной из легенд, своим появленим Исаев-Штирлиц был обязан небывалому успеху на Западе похождений Джеймса Бонда. Естественно, наш рыцарь плаща и кинжала стал полной противоположностью агента британской разведки с лицензией на убийство: Бонд - холёный, дорогой, вечно стреляющий и соблазняющий женщин, и Штирлиц - импозантный, безупречно одетый, думающий и беззаветно преданный Родине. Несмотря на очевидные различия, между ними было нечто общее - запутанные отношения с женщинами...

От Марики Рёкк до дама с лисой

Верных поклонников творчества Юлиана Семёнова всегда мучали два вопроса: "Существовал ли Штирлица на самом деле?" и "Почему у Штирлица не было женщин?". Был ли Штирлиц на самом деле - вопрос спорный, поэтому оставим его историкам спецслужб. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Даже аскету Штирлицу. Поэтому они сопровождают его все 12 серий, и отбирала их Лиознова с величайшей требовательностью.

Сериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

Тут вам и дама в лесу - милейшая фрау Заурих, и подвыпившая дама с лисой в исполнении Инны Ульянова ("Я - Эйнштейн в любви!"), и загадочная Габи, и актриса Марика Рёкк на экране, и идеологически чуждая нам чёрствая немецкая женщина Барбара, у которой всё позади, и немецкая же крошка Урсула, дочка солдата Хельмута, у которой всё впереди. И, конечно, жена Штирлица - безымянная, онемевшая по заданию советской разведки, - какие глаза, утонуть можно. "Я прошу, хоть ненадолго!" - умоляют они. Но Штирлиц непреклонен - работа превыше всего. Но обо всём по порядку.

Букетики и шахматы фрау Заурих

Фрау Заурих, милейшей пожилой дамы, которая скрашивала своим воркованием одинокие вечера господина Бользена (alter ego Штирлица), в сценарии Юлиана Семёнова не было. Персонаж этот был выдуман Татьяной Лиозновой для того, чтобы смягчить нордический образ главного героя. Она же предложила автору написать пару сцен с участием старой немки в надежде, что её сыграет Фаина Раневская. Когда та отказалась, Лиознова вспомнила про Эмилию Мильтон, которая как-то у неё уже снималась. Роли, собственно, не было - её сочиняли прямо перед камерой. Как вспоминала Татьяна Михайловна, "...когда я видела её очередную сцену с Вячеславом Тихоновым, мне так жалко было её отпускать, что я тут же садилась и писала продолжение их встреч".

Сериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

Вот герои в лесу. Фрау Заурих в каких-то жутких ботах, найденных на складе киностудии имени Горького. "А как вы думаете, я ещё сезон прохожу в этих ботинках?" - спрашивает она советского разведчика. Эта фраза родилась спонтанно, но актриса замечательно её обыграла. Или милые букетики цветочков, которые Мильтон очень любила и самозабвенно тыкала их Штирлицу в нос - это же настоящая находка! Когда будете в следующий раз смотреть, как фрау Заурих играет "защиту Каракан", знайте: Эмилия Мильтон никогда в жизни не держала в руках шахмат. Актрисе надо было изобразить настоящего шахматного аса, тем более что сама фрау Заурих была дамой с ярко выраженным чувством собственного достоинства. Мильтон беспорядочно хватала с доски фигурки, а зрители были в восторге.

Но и этого Лиозновой показалось мало и она вместе с исполнительницей главной роли стали сочинять историю жительницы Берлина. Шахматы, гадание - это лишь кусочек жизни, за который хватается фрау Заурих. У неё была семья, умер муж, погибли на фронте дети... Лиознова попросила художника раздобыть какие-нибудь побрякушки, которые старуха носила бы с собой: бусы, флакончик с остатками духов, лорнет. Так родился этот мешочек, который фрау Заурих достаёт вместе с шахматами...

Безответная любовь

Общение с пожилой дамой, конечно же, многое говорило о великодушии Исаева, но оставляло много вопросов. Поэтому Лиознова долго думала об этом: "Должна, должна же быть женщина... Но кто? Ведь если её не будет, это привлечёт внимание. Да и вообще зритель неизвестно до чего может додуматься..." И тогда появилась Габи Набель, молодая машинистка в кафе "Элефант", безумно влюблённая в нашего красавца-разведчика. И вроде бы что-то у них должно было получиться, но... Но консультантами на фильме были чины из КГБ. А советский разведчик каким должен быть? Советский разведчик, господа, должен быть безупречным. Поэтому женщину пришлось, как говорится, отставить.

Сериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

Для этого была придумана сцена вечеринки в доме господина Бользена "Мне было важно щёлкнуть по носу эту молодую особу, которая положила глаз на Штирлица... Так родилась моя любимая фраза, которая расставила все точки над "ё": "Из всех людей на планете я больше всего люблю стариков и детей". Габи к ним не относилась", - скажет позже Татьяна Лиознова. Как ни странно, больше всего она ждала ударов именно по этой сцене - боялась, как бы кто-то не заявил, что Штирлиц - гомосексуалист. Сегодня в эти страхи верится с трудом, тем не менее отказ советского разведчика от интима с хорошенькой немкой кому-то мог показаться сомнительным. Для убедительности Лиознова посадила Габи за тот стол, за которым сидела жена Штирлица, во время их свидания. Естественно, это сделало машинистку "неприкасаемой"...

Глаза жены разведчика

Сериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

Безмолвной встречи разведчика с женой в кафе "Элефант" не было в романе. Её придумала сама Татьяна Михайловна - действительно, сочинить такое могла только женщина. Исполнительницу роли искали долго - обязательными качествами актрисы должны были быть "русское, ясное и простое лицо, проникновенный взгляд и чтобы молчала она красноречиво". Выбор пал на актрису Театра Вахтангова Элеонору Шашкову. Когда она пришла на съёмки, ей обьяснили, что роль без единого слова. Нужно просто сидеть и смотреть на героя. Началась съёмка.

- Куда смотреть? - спрашивает она у Лиозновой.

- Смотреть на железку.

- На железку смотреть не буду.

- ??

- Мне нужен Тихонов. Я влюблюсь в него и сыграю всё, как нужно...

На этих словах открывается дверь в декорации и в кафе "Элефант" входит Вячеслав Васильевич. Все обомлели. Он не мог не посмотреть на свою супругу по фильму, потому что назавтра ему надо было сниматься в своих дублях этой же сцены. Как только он сел перед актрисой, она сыграла роль превосходно, со всей сдержанной глубиной. На следующий день уже она сидела напротив, чтобы Тихонов, глядя в её глаза, вдохновенно отыграл свой эпизод.

Сцена занимает минут восемь экранного времени - целую вечность, 250 метров плёнки. Начальство требовало сократить, Лиознова наотрез отказалась и правильно сделала: чего уж мелочиться, когда есть о чём помолчать.

"Как ты думаешь рожать, малыш?"

Сериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

Вы сейчас не поверите, но многие зрители, когда смотрели фильм, просто мечтали о романе Штирлица и Кэт. Но разве же это было возможно? Она была для него маленькой девочкой...

Градовой роль радистки Кэт далась нелегко. Её героиню допрашивают в гестапо, и от постоянных падений на бетонный пол перед камерой актриса ходила вся в синяках. Повлияла роль на Градову и психологически. В одной из сцен фильма Кэт спасает от гибели чужого младенца. В тот момент сама актриса ожидала ребёнка. Вскоре после выхода телесериала на экраны Екатерина родила дочь Машу, а ещё через несколько лет усыновила мальчика из Дома малютки.

Сериал "Семнадцать мгновений весны". kinopoisk.ru

Екатерина Градова: "Мне всегда нравился Вячеслав Васильевич, поэтому я так нервничала на съёмочной площадке. Но он мне помогал, относился как к дочке, я всегда чувствовала его плечо. Так было и в жизни, и в роли, поэтому не могло быть никакого романа между нашими персонажами. Хотя, когда мы снимали на Рижском вокзале эпизод отъезда Кэт из Берна в Париж, мне очень хотелось выглядеть красивой, хотелось, чтобы он смотрел на меня! Потому что это был единственный раз, когда Лиознова разрешила мне сниматься в красивом платье. А эта сцена так похожа на эпизод встречи Штирлица с женой - прощание на расстоянии".