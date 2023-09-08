Дмитрий Харатьян и Юта расскажут о героях СВО в программе "Наши"

Новый сезон на канале "Россия 1" открылся премьерой патриотической программы. Проект назвали "Наши", а выходит он с понедельника по четверг в дневном эфире. Ведущие - народный артист Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка, автор и исполнитель своих песен, композитор Юта (Анна Осипова).

Проект рассказывает о судьбах людей, которые соприкасались с СВО. Программа "Наши" - о героях и о взаимовыручке людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Героями могут стать и участники спецоперации, и их близкие, и жители новых российских территорий, и беженцы, и медики, и волонтёры, и семьи, усыновившие осиротевших детей, и многие люди, кому есть, что рассказать, чем поделиться. Зрителей ждут истории потерь и подвигов, поиска и спасения, разлук и встреч. Давно уже в эфире федеральных каналов не было в качестве гостей обычных людей со стальным характером.

"Наши". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Харатьян - человек с активной гражданской позицией, который с начала СВО стал озвучивать свою патриотическую позицию. Он много раз бывал в госпиталях, выступал перед солдатами в Макеевке. Дмитрий считает, что сейчас решается будущее. Поэтому так важно доказать всему миру, что мы находимся на правильной стороне истории.

"Если человек считает себя гражданином своей страны, то он должен делать всё возможное для того, чтобы эта страна процветала, развивалась, чтобы она была стабильной, чтобы общество было объединено общими целями и задачами, чтобы мы были монолитны в решении каких-то сложных вопросов и вызовов, которые перед нами ставит история. Пришло время доказать миру, что мы не рабы и мы не готовы жить по законам одного гегемона, который взял на себя миссию править миром", - уверен Харатьян.

"Наши". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Авторы уверяют, что здесь всё по-настоящему и даже за кулисами можно ощутить эмоции и переживания ведущих и героев. Всех их объединяет одно - их судеб коснулась специальная военная операция и предшествующие события на Донбассе. "Знаете, слёзы подкатывают в каждой передаче, я крашу глаза специальной тушью, потому что я регулярно плачу. Наша программа - не имеет аналогов на российском телевидении, ничего подобного у нас нет! Мы - единственная площадка, которая позволяет всей стране узнать об этих простых людях. О нас, как об обществе", - говорит Юта.