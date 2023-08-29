Будем резать - станут жить! Обрезка ягодников подарит кустам молодость и повысит урожайность

Обрезка - санитарная, формирующая, омолаживающая - необходимая манипуляция со всеми садовыми культурами, имеющими одревесневающие стебли. Проводить её лучше осенью. Можно, конечно, выкроить время и сделать её весной, но, главное, не затягивать - распустятся почки и время будет упущено. Как же это делать правильно?
Чёрная смородина
К формировке этой ягодной культуры приступать нужно с первых же секунд после посадки - коротко обрезав все ветви, оставив на поверхности почвы побеги с 2-3 почками. В дальнейшем по мере разрастания кустарника следует из массива побегов выбрать и оставить лишь несколько, обычно пару или две пары наиболее сильных, остальные вырезать на уровне почвы.
Идеально сформированный кустик смородины должен обязательно иметь разновозрастные побеги, на это уходит обычно четыре-пять лет. И, даже сформировав кустик таким образом, не стоит расслабляться, дальнейшие операции также необходимы, в противном случае даже идеально сформированный куст может загуститься и всё придётся начинать сначала.
Не стоит забывать и о санитарной обрезке, обязательно удаляя все сломанные, больные, слишком тонкие побеги.
Красная смородина
По сути, обрезка смородины чёрной и красной мало чем отличается, однако тонкости и свои особенности все же имеются. Они связаны в первую очередь с продуктивным периодом жизни растения, точнее, побегов, - он обычно вдвое больше, чем у смородины чёрной, и может исчисляться четырьмя или даже пятью годами.
Для того чтобы растение полноценно росло и развивалось, необходимо, чтобы на нём были и молодые побеги, и достаточно развитые плодоносящие. Что касается побегов, активно растущих от корня, то слишком большое их количество оставлять не стоит, лучше планомерно вырезать половину. А вот весеннее укорачивание побегов, которое иногда проводят на смородине чёрной, на красной делать не рекомендуется, потому как весомая часть урожая образуется именно на вершинках побегов.
Крыжовник
Формируют его, по сути, так же, как и растения чёрной смородины, а последующую обрезку проводят в соответствии с правилами таковой у смородины красной. Не забывайте и об укорачивании всех побегов непосредственно после посадки культуры на участок. Более крепкие побеги укорачивают больше, оставляя одну, максимум две почки, слабые же побеги обрезать следует не так жестоко: можно оставить и две почки, и три.
Благодаря такой обрезке на следующий год (при высадке осенью) появится довольно большое количество разных по активности ветвей, вот уже из них нужно выбрать самые сильные, часто этого всего 4-5 побегов, остальные следует вырезать у самой земли. Идеальный куст обычно имеет порядка 9-10 ветвей.
Жимолость
Эта культура требует вмешательства человека с секатором, лишь когда достигнет пятилетнего возраста. Иногда даже такие взрослые растения прекрасно плодоносят, однако уже наблюдаются процессы зарастания центра куста. Начать надо с удаления всех сухих, сломанных, а также слишком коротких приростов (менее 5 см) или слишком уж слабых. Остаться должны наиболее сильные годичные приросты, ведь именно на них и сосредоточен основной урожай.
Обрезка, проведённая в недостаточной степени, может привести к тому, что участок будет занят культурами, дающими слабый урожай. Кроме того, сильно загущенная крона куста - это рассадник болезней и место обитания для вредителей.
Малина
Как известно, бывает обыкновенная и ремонтантная. Обрезка первой подразумевает её прореживание, удаление повреждённых побегов, лишней поросли. Обязательно полностью удаляют двулетние побеги, которые в текущем сезоне уже дали плоды, а они более не нужны. Осмотрите побеги текущего года, если их макушки зелёные, а за окном уже поздняя осень, то их смело можно срезать, они всё равно погибнут зимой. Старайтесь обрезать побеги так, чтобы их высота в итоге была не более полутора метров.
Обрезка малины ремонтантной учитывает, что она плодоносит на побегах текущего года и слабо плодоносит на двулетних побегах. Учитывая это, двулетние побеги после окончания плодоношения обрезают у поверхности почвы, а побеги однолетние вполне можно оставить, но примерно на 30 см нужно обязательно укоротить.
Проводя осеннюю обрезку, всегда обращайте внимайте на состояние побегов - здоровы ли они. Если заметили признаки проявления какого-то заболевания, то немедленно действуйте - обрезайте ветви и сжигайте их. Этот несложный приём позволит не допустить распространения инфекции на ещё здоровые побеги либо растения.