«В любом направлении надо работать». Руководитель крупного сельхозпредприятия — о взбунтовавшейся природе, технологиях и секрете успеха

Профессиональным сообществом директор предприятия «Колос» Сергей Бенслер признан «Менеджером года» в номинации «Сельское хозяйство». Коллеги проголосовали за его кандидатуру единогласно. Оценили, прежде всего, показатели в растениеводстве, которые, несмотря на тяжелые погодные условия в степи, смогло добиться хозяйство. Об этом и не только altapress.ru пообщался с победителем.

«Природа у нас непредсказуемая»

— Сергей Александрович, ваши коллеги оценили ваш вклад в развитие отрасли и выбрали вас «Менеджером года-2023» в номинации «Сельское хозяйство». Вы бы сами как этот год оценили?

— Одним словом на ваш вопрос не ответишь, я бы его разделил. Несомненно, год был сложный с точки зрения погодно-климатических условий. Для нас 2022 год был отмечен серьезной засухой, но 2023-й начинался еще хуже. Ожидания были самые тревожные, вопрос стоял остро, вплоть до сохранения финансовой стабильности предприятия.

Однако природа у нас непредсказуемая, точные прогнозы никто не дает. К концу лета начались осадки, которые прекратились только 20 ноября.

В сельском хозяйстве я работаю уже более 30 лет. Когда-то растениеводческий бизнес начинал без сушилок. В нашей климатической зоне они считались никому не нужной роскошью.

2023 год сложился так, что с 25 августа и по 24 ноября две сушилки производительностью 100 тонн в час практически не останавливались. Соответственно, этот процесс повлек за собой дополнительные затраты на покупку газа и электроэнергии.

Тем не менее, удалось сделать все, чтобы собранные культуры были доведены до показателей ГОСТа.

— Правильно ли вас понимаю, что год был сложный, но все же успешный?

— Могу сказать, что нынешний год заканчиваем с хорошими финансовыми показателями и делаем задел на будущее. Прибыль оказалась примерно на 20% выше прошлогоднего показателя.

По возможности уже закупили все, что требуется для предстоящей посевной, — это и семена, и запасные части, и топливо. Производим необходимые ремонтные работы, готовим складские помещения.

Начиная свой путь в бизнесе, я готовился к посевной за две недели до ее начала, теперь этот процесс занимает практически год.

Сергей Бенслер. Фото: Анна Зайкова.

«Я бы ответил, что это вранье»

— Вы так скромно говорите об урожайности 2023 года, хотя она, насколько я понимаю, действительно впечатляет.

— В весе до доработки средняя урожайность зерновых составила 33 ц/га, в чистом виде — 29 ц/га. 10 лет назад бывали редкие случаи, когда на отдельных участках урожайность составляла 30 ц/га, но это, скорее, были исключения из правила.

Могу сказать, что нынешние показатели в растениеводстве — это слаженная командная работа не только моего коллектива. Мы же не пропускаем ни одной агрономической конференции в Алтайском крае, выезжаем на всероссийские мероприятия и форумы. Изучаем новые технологии, присматриваемся, что-то пробуем. И, главное, видим, как наша земля отзывается на все новшества, которые мы применяем. Таким образом, путем отбора семенного материала, средств защиты растений, удобрений удается добиваться результата.

В свое время мы начинали сотрудничать с Алтайским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства (АНИИСХ), видели горящие глаза ученых, которые выводили новые сорта.

К сожалению, в силу объективных причин ярких глаз становится все меньше. Тем не менее остались люди, умеющие создать действительно уникальные сорта культур.

2023 году, в такую жуткую засуху, прекрасно показал себя сорт «Юнион». На первый взгляд, он ничем сильно не выделялся, а когда убрали — оказалось 47 ц/га. Позвонил ученым, поблагодарил. Не зря вместе работали.

— В 2023 году много говорят о снижении качества зерна. Вас это затронуло?

— По этому поводу с переработчиками у нас всегда противоположные мнения. Могу заверить, что все предприятия, которые вовремя провели уборочную, например, в восточной зоне края, по качеству не пострадали. А те, кто в декабре еще не завершили работы, о каком качестве могут говорить.

К сожалению, бывают случаи, когда переработчики ошибаются в свою сторону. Благо, в Алтайском крае есть Центр оценки качества зерна, который сохраняет профессионализм и нейтралитет. На своем предприятии мы оборудовали современную лабораторию, которая теперь одна из составляющих нашего успеха.

«Смотрим, где без импорта не обойтись»

— В нашем интервью в 2020 году вы говорили, что не верите в спасительную цифровизацию и скептически высказывались относительно отечественной сельхозтехники. Ваша позиция изменилась?

— Мы до сих пор очень серьезно подходим к покупке новой техники. Смотрим, где без импорта не обойтись. Хотел бы отметить, что по некоторым позициям ни российские производители, ни китайские не могут предложить должного качества.

Выхода у нас нет — будем ремонтировать уже имеющуюся импортную технику и продолжать работать.

При этом надо отдать должное Петербургскому тракторному заводу и его директору Сергею Серебрякову, которого можно назвать в хорошем смысле фанатиком своего дела.

На последней презентации он дал личную гарантию того, что новый трактор полностью доработан с учетом наших предложений. Действительно, в вопросах качества предприятие продвинулось вперед.

Но, увы, это единственный трактор в России, который получился. Конкуренции не добавилось. Я считаю: только здоровое соперничество заставит наших производителей выпускать достойные образцы.

Сергей Бенслер. Фото: Анна Зайкова.

— У вас многопрофильное предприятие — есть мясное животноводство, мощное растениеводство, переработка. Что в нынешнем году вышло на первый план?

— В любом направлении надо работать. В мясном животноводстве нам придется еще немного сократить поголовье. Особого спроса на племенной скот нет из-за искусственных ограничений по регионализации.

Наше предприятие вот уже второй раз подтверждает статус племенного завода. За 15 лет работы средства от племенных продаж вкладывали в производство, научились правильному кормлению, получили хорошие привесы. Сейчас понимаю, что кардинальным образом отказываться от животноводства нельзя.

— Переработку будете в дальнейшем развивать?

— Пока нет, будем работать на имеющихся мощностях. К сожалению, не вся переработка в силу определенных причин развивается должными темпами. Выбор порой встает между сохранением качества продукции и прибылью.

Это мы видим по мясному перерабатывающему сектору. Наше предприятие - один из поставщиков говядины в рамках кооператива «Дружба».

Могу сказать, что некоторые производители на этом рынке грешат использованием фосфатов, которые удерживают в продукции влагу, тем самым повышая рентабельность. Мы на такой шаг пойти не можем, совесть не позволяет.

Специальный вопрос

— Наш разговор мы начали с «Менеджера года». На ваш взгляд, каким должен быть успешный управленец в сельском хозяйстве?

— Должен быть, прежде всего, квалифицированным. Знания и учеба — это фундамент. Остальное в сельском хозяйстве — это опыт работы в своем регионе, в своей почвенно-климатической зоне, что очень важно. Сегодня с одним подходом в Бийском и Локтевском районах успешно не сработаешь.