Снова по сотке. Почему доллар растет, невзирая на усилия правительства и Центробанка РФ

Рубль продолжает слабеть, несмотря на усилия правительства и ЦБ РФ. Каковы дальнейшие перспективы национальной валюты, кто заинтересован в ее ослаблении и почему бы России просто не применить опыт китайских товарищей по регулированию курса, разбирался altapress.ru

Доллар по 100 рублей

Все последние месяцы доллар продолжает расти. 5 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» признал ослабление национальной валюты и проблемы с невозвратом валютной выручки, но выразил уверенность, что принятые меры по исправлению ситуации приведут к хорошим результатам.

Что касается мер, то Центробанк уже дважды поднимал ключевую ставку, а с 14 по 22 сентября 2023 года увеличил ежедневный объем продаваемой валюты с 2,3 до 21,4 млрд рублей. Но, несмотря на все это, 5 октября курс доллара на Московской бирже вновь достиг «психологической» отметки в 100 рублей. А ведь еще две недели назад его можно было купить по 95,5.

Ситуацию altapress.ru прокомментировал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг.

Анатолий Ижболдин-Кронберг. Анатолий Ижболдин-Кронберг

Влиятельным игрокам сильный рубль не нужен

— Анатолий Рудольфович, в чем, по вашему мнению, заключается главная проблема курса рубля? Почему он неуклонно слабеет на протяжении уже 30 лет?

— Валюта существует не сама по себе — она является отражением целого ряда процессов. В настоящее время, в основном, политических. Целый ряд наших экономических и финансовых проблем упираются в политические рамки. Дело в том, что мы продолжаем существовать в рамках мировой финансовой системы, которую еще называют Бреттон-Вудской. Доминирующую роль в ней играет доллар и уйти от него пока не получается.

Проблема курса рубля кроется в том, что в его ослаблении заинтересованы слишком влиятельные игроки российского рынка. Это, в первую, очередь, крупные экспортеры сырья, которые были и остаются первыми поставщиками этой самой валюты в страну. Второй интересант слабого рубля — государство, поскольку крепкий рубль мешает наполнять казну.

В укреплении заинтересовано лишь население, но его политического влияния недостаточно для изменения ситуации. Возможно, будут приняты некоторые меры перед президентскими выборами, но это не факт, поскольку рейтинг действующего главы государства и без того достаточно высок для переизбрания.

График, монеты. Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Почему у России не получится применить опыт Китая

— Можно ли что-то предпринять для укрепления рубля в рамках существующей финансово-экономической системы?

— Очевидно, что действующую экономическую систему крупнейшие игроки менять не заинтересованы и возвращаться к государственному регулированию курса не будут. Я уверен, что в будущем это делать рано или поздно придется, поскольку альтернатив не так много, но пока предпосылок к такому повороту не просматривается.

На федеральном уровне уже, правда, раздаются осторожные предложения «посмотреть на опыт Китая». У Китая фиксированный валютный курс, он под контролем государства находится. Они на нашем, да и не только нашем, горьком опыте понимают, что отдавать контроль над национальной валютой в чужие руки чревато.

Но у нас, в отличие от Китая, недостаточно предложения. Валюта крепка и спрос на нее устойчив тогда, когда мы сами все производим. Если бы рубль был не просто средством расчетов, а инвестиционной валютой, то на него бы и спрос был. Но для этого нужна совершенно другая экономическая система.

Председатель КНР Си Цзиньпин. kremlin.ru

Почему не срабатывают принятые властями меры

— Мы помним, как год назад доллар падал до 50 рублей. Почему сейчас этого не удается повторить?

— Вдохновивший всех год назад момент резкого укрепления рубля был обусловлен административно-командными мерами правительства по изъятию у экспортеров валютной выручки в пользу казны. Кроме того, прямой импорт из-за санкций резко упал, а параллельный еще не был налажен. Сейчас ситуация изменилась.

Параллельный импорт уже налажен и на покупку товаров из-за рубежа всем нужна валюта, а она больше не поступает — экспортерам позволили оставлять выручку себе и они значительно сократили объемы ее продажи. Альтернативные источники, в виде валютных кредитов, обрезаны санкциями. Таким образом, предложение валюты резко упало, а спрос на нее вырос — отсюда и подорожание.

Финансы, биржа, курс валют. CC0

— Почему курсу рубля не помог тот факт, что Центробанк в сентябре увеличил ежедневную продажу валюты в десять раз?

— Биржа — это инструмент спекулятивный, она не является проводником денег в реальную экономику. Это место, где зарабатывают банкиры и финансисты. А вбрасываемые дополнительные объемы валюты крутятся между участниками финансового рынка и, как правило, не становятся инвестициями в реальный сектор.

Прогноз неутешительный

— Каков ваш прогноз на будущее?

— Тренд однозначный — курс доллара так и останется высоким. Даже до 90 рублей за доллар сомневаюсь, что будет опускаться. А уж прошлогодних значений тем более не достигнет. Каких-то предпосылок к укреплению рубля я не наблюдаю.