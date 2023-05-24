Руководитель алтайского крайпотребсоюза заявил, что закроет более 200 сельских магазинов

Виктор Красилов, председатель совета крайпотребсоюза, заявил на IX конгрессе предпринимателей, что готов закрыть более 200 магазинов системы потребкооперации. Все кандидаты на закрытие расположены в отдаленных селах Алтайского края и ежегодно приносят крупные убытки. А меры господдержки, которые получает сельская торговля, либо недостаточны, либо не работают.

Политическая тема

В системе крайпотребсоюза работает около 560 магазинов, большинство – в сельской местности, сообщает сайт организации. Более 200 из них «трудятся» в отдаленных селах. И вот они ежегодно приносят убытки.

«Я губернатору сказал, что мы 200 с лишним магазинов закроем. 35 млн рублей мы в прошлом году поимели от убыточных магазинов. Они нам нужны? Нет. А это, между прочим, социальная и политическая тема, не только наша экономическая», - предупредил Красилов.

Продажа молока. Барнаул. Altapress.ru

Непреодолимые километры

Над тем, как помочь магазинчикам в малых селах, в России дискутируют давно.

Светлые перспективы мало кто видит: торговлю в России нагружают все большими расходами (на маркировку, онлайн-кассы и т. п.), а доходы сельчан остаются низкими. Да и население убывает - урбанизация продолжается.

Сам Красилов грозится закрыть убыточные сельпо года три. Кое-что что за это время ему удалось добиться, чего он, собственно, и не скрывает.

К примеру, Сбер наконец-то пошел навстречу по части процентов за эквайринг – комиссии за безналичную оплату. Но другие банки пока ни в какую, и свои комиссии не снижают.

Выставка алтайского крайпотребсоюза ;Виктор Красилов - в центре). Алтайкрайпотребсоюз

А вот старая тема субсидирования затрат на доставку товаров в далекие точки так и осталась на уровне «хорошо бы».

Условие таких выплат – расположение торговой точки на расстоянии более 11 км от райцентра. Но это в других регионах - не в Алтайском крае.

«Про эти 11 километров мы говорили и говорим. Ну почему в других регионах можно? Новосибирск, Кемерово, Омск решили вопрос. Ну давайте и мы как-то решим», - призывал руководитель крайпотребсоюза.

Неработающая льгота

Не оправдала надежд и льгота по налогу на имущество, введенная законом АКЗС. Идея депутатов – освобождать от этого налога 300 кв. метров магазина, офиса, объекта общепита и т.п. и платить только с превышения.

Маленькие, меньше 300 квадратов, объекты по этому закону, получается, вообще освобождены от налога на имущества. Теоретически.

Сельский магазин. Анна Зайкова

Руководитель крайпотребсоюза рассказал, как эта льгота работает. Точнее, как она не работает. Из 600 объектов льготу смог получить только один магазин – в Алейске. Остальные не прошли по зарплате и прочим критериям.

«Столько условий, столько заковык сделали в этом законе, чтобы никак бизнес не мог полностью получить то, что можно», - считает Виктор Красилов.

Золотое газоснабжение

Положительное на этом фоне - возможность получить гранты на развитие торговли в сельских территориях. В прошлом году, по словам бизнес-омбудсмена Андрея Осипова, такие гранты на оборудование и прочие нужды получили 42 предпринимателя на сумму более 30 млн рублей.

Выставка алтайского крайпотребсоюза. Алтайкрайпотребсоюз

"Мера востребована и мы думаем, что сумму надо увеличить", - говорит Осипов. Пользуется грантами и потребкооперация. Но в крайпотребсоюзе считают: этой господдержки явно недостаточно для сохранения сельской торговли.

«У нас в прошлом году была делегация из Чувашии, меня моя коллега спросила: «А сколько у вас пекарен подключено к газу»? Я говорю: один Тальменский хлебозавод из 60. А магазинов – ни одного. А в Чувашии - все», - рассказывает Виктор Красилов.

Тему эту, к слову, поддержал и Андрей Осипов: о том, каких огромных денег стоит подключение к газу, ему сообщали и другие предприниматели.

Выставка алтайского крайпотребсоюза. Алтайкрайпотребсоюз

«Есть тема социальной газификации, когда газ к участкам подводится бесплатно. А в Троицком районе предприниматель говорит: а мне магазин подключить стоит 1 млн рублей», - сказал он.

По итогам обсуждения конгресс решил включить в резолюцию часть поданных Красиловым предложений. О других проблемах алтайского предпринимательства и идеях, высказанных на конгрессе, читайте следующие публикации на сайте altapress.ru.