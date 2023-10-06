Раки, Львы и Козероги. Социологи составили портрет типичного получателя микрозаймов

Микрофинансовая астрология

Социологи опросили, как реальных, так и потенциальных получателей микрокредитов. Среди тех, кто уже пользовался микрозаймами, преобладают Раки (12%), а также Козероги и Водолеи (по 11%).

Среди потенциальных заемщиков первенство принадлежит Львам (12%), а реже всего среди потенциальных клиентов микрофинансовых организаций встречаются Девы (5%).

Кредит. Объявление. Altapress.ru

Земля, земля, прием!

Если рассматривать более приземленные параметры, то становится видно, что среди пользователей микрокредитов преобладают женщины — их 59%. Высшее образование имеет почти 48% из них. 28% относятся к возрастной категории 35-44 года. 57% заемщиков составляют наемные работники.

Каждый второй состоит в браке, но 54% не имеют несовершеннолетних детей. Среди потенциальных клиентов показатели несколько отличаются, однако также преобладают женщины с высшим образованием, состоящие в браке и не имеющие несовершеннолетних детей.