8 октября
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Экономика

Раки, Львы и Козероги. Социологи составили портрет типичного получателя микрозаймов

Чаще всего микрозаймы берут Раки, Львы и Козероги. Таковы результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Микрофинансовая астрология

Социологи опросили, как реальных, так и потенциальных получателей микрокредитов. Среди тех, кто уже пользовался микрозаймами, преобладают Раки (12%), а также Козероги и Водолеи (по 11%).

Среди потенциальных заемщиков первенство принадлежит Львам (12%), а реже всего среди потенциальных клиентов микрофинансовых организаций встречаются Девы (5%).

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Altapress.ru

Земля, земля, прием!

Если рассматривать более приземленные параметры, то становится видно, что среди пользователей микрокредитов преобладают женщины — их 59%. Высшее образование имеет почти 48% из них. 28% относятся к возрастной категории 35-44 года. 57% заемщиков составляют наемные работники.

Каждый второй состоит в браке, но 54% не имеют несовершеннолетних детей. Среди потенциальных клиентов показатели несколько отличаются, однако также преобладают женщины с высшим образованием, состоящие в браке и не имеющие несовершеннолетних детей.

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