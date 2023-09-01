Почему барнаульцы бросились расхватывать коммерческую недвижимость

Спрос на покупку и аренду коммерческой недвижимости в Барнауле растет. Какие объекты предпочитают арендаторы и покупатели и что говорят эксперты, читайте в материале altapress.ru.

Продажа

В Барнауле растет спрос на покупку и аренду коммерческой недвижимости. Согласно статистике, собранной «Авито Недвижимость», в июле по сравнению с июнем спрос на приобретение объектов вырос на 9%, а на их аренду — на 5%.

Что касается продажи, то аналогичная ситуация характерна для всех административных центров регионов Сибирского федерального округа, попавших в статистику. Не отражены в ней лишь Кузбасс и нацреспублики — Тыва, Хакасия, Алтай. В городах Сибири спрос вырос так:

Омск: +24%;

Красноярск: +21%;

Новосибирск: +13%;

Иркутск: +11%;

Барнаул: +9%;

Томск: +3%.

Среднероссийский показатель составляет +8%. Во всех крупнейших городах Сибири, за исключением Томска, он превышен.

Монеты, домики. Фото: freepik, автор rawpixel.com.

Цены

И только в Томске цена квадратного метра коммерческой недвижимости снизилась — на 3%. Во всех остальных городах она росла. В Новосибирске стоимость увеличилась на 1%, в Красноярске — на 2%, в Иркутске — на 3%. Самые высокие темпы показали Барнаул и Омск: +6% и +9%, соответственно.

При этом, стоимость объектов целиком существенно выросла лишь в Томске (+9%) и Красноярске (+8%). В Омске она осталась неизменной, в Барнауле и Новосибирске выросла на 1%, а в Иркутске даже упала — на 5%.

Проценты. Фото: АО «Россельхозбанк» .

Аренда

Спрос на аренду коммерческой недвижимости в городах Сибири рос не так существенно. В Омске он даже снизился:

Томск: +15%;

Иркутск: +13%;

Барнаул: +5%;

Красноярск : +2%;

Новосибирск: +2%;

Омск: -3%.

Стоимость месячной аренды выросла только в Омске — на 5%. В Красноярске, Новосибирске и Томске она осталась неизменной, а в Иркутске и Барнауле — снизилась на 4%.

При этом стоимость одного квадратного метра снижалась практически повсеместно. В Иркутске она упала на 7%, в Омске и Барнауле — на 3%, в Красноярске — на 1%. Томские метры в цене не изменились, а новосибирские — стали дороже на 1%.

График, монеты. Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Какими объектами интересуются

Разбивки по объектам именно в Алтайском крае или Сибири не имеется, однако известно, что в целом по России спрос на покупку офисов и гостиниц вырос на 13%, торговых площадей, предприятий общепита и объектов свободного назначения — на 9%, складов — на 7%, производственных помещений — на 4%, автосервисов — на 3%.

В аренду чаще всего хотят взять здания (+13%), склады (+6%), помещения свободного назначения (+5%), а также офисы и автосервисы (+3%). Спрос на торговые площади остается стабильным. Упал спрос на гостиницы (-5%), предприятия общественного питания (-4%) и производственные помещения (-2%).

Финансы. Успешные сделки. Pixabay.com

Что говорят эксперты

По мнению руководителя категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олега Изотова, более быстрые темпы роста спроса на покупку коммерческих объектов, чем на аренду, а также разница в динамика цен за последний месяц показывают, что у бизнеса растет горизонт планирования.

Олег Изотов,

эксперт «Авито»:

Предприниматели охотнее, чем в первом и втором кварталах текущего года, инвестируют в основные фонды. Это говорит о стабилизации ситуации на рынке и создает нужный фундамент для долгосрочного развития отрасли.

Что касается Барнаула, то президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Марина Ракина рассказала altapress.ru, что всплеск интереса к недвижимости, в том числе, коммерческой, может быть связан с желанием людей инвестировать свои сбережения, пока их ликвидность не снизилась. Тем более что последние события с разгоном инфляции, волатильностью курса валют и повышением ключевой ставки ЦБ оправдывают пессимистичные ожидания горожан.

Марина Ракина, руководитель АН «Проспект. Недвижимость» Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Вторым фактором, по ее мнению, может выступать наблюдавшееся в мае-июне на рынке недвижимости Барнаула затишье. Есть вероятность, что в этот период многие городские предприниматели находились в отпусках, а по возвращении возобновили деловую активность, вызвав отразившийся в статистике всплеск.