Параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов в СНГ, пишет «Коммерсантъ».

Спрос на складские площади в Белоруссии, Казахстане, Киргизии вырос в два раза.

В Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане свободные площади почти отсутствуют, указывает Газета.Ru.

Причина — увеличившийся объем параллельного импорта.

Между тем западные алкогольные бренды вернутся в Россию через параллельный импорт.

Эксперты считают, что в скором времени многие другие дистрибуторы из России начнут пробовать данный механизм. Наиболее привлекательны для ввоза такие бренды, как Jack Daniels, Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Macallan.

Между тем крупные запасы бытовой техники скопились на российских складах.