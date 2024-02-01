На Алтае суд возобновил попытки взять с бывших топ-менеджеров «Зернобанка» 1,2 млрд рублей

В Барнауле возобновлено судебное разбирательство по делу о взыскании более миллиарда рублей с двух бывших топ-менеджеров «Зернобанка». Ранее суд признал, что основания для привлечения их к финансовой ответственности есть. Но тогда взыскание денег приостановили до окончания расчетов с кредиторами. И вот теперь расчеты завершились, банкротство, которое тянется уже более восьми лет, вышло на финишную прямую.

«Началась неконтролируемая паника»

Вот как сотрудники «Зернобанка» описывали в суде те драматические события, которые предшествовали отзыву лицензии в 2015 году.

Причиной банкротства послужила внезапная потеря ликвидности (недостаток свободных денежных средств).

Ее вызвало одномоментное требование акционера Александра Бедарева о возврате размещенных в банке 179 млн рублей, арест по его инициативе корсчета в банке.

Все это парализовало работу банка, платежи клиентов стали задерживаться.

Клиенты банка были напуганы тем, как писали о корпоративном конфликте СМИ (с негативным прогнозом).

Возникла неконтролируемая паника клиентов - они стали массово требовать свои вклады и депозиты.

"Зернобанк". Анна Зайкова

Банк предпринимал все возможные меры для стабилизации ситуации, привлек межбанковские кредиты. Но драма закончилась тем, чем закончилась: отзывом лицензии и банкротством.

«Выдавали заведомо невозвратные ссуды»

Между тем, спустя три года после начала банкротства конкурсный управляющий («Агентство по страхованию вкладов») все же решил в суде доказать: в неплатежеспособности банка виноваты его руководители.

В 2018 году в арбитраж поступил иск к четырем членам правления, а также двум руководителям железнодорожного филиала «Зернобанка»: Александру Левончуку и его бывшему заму Сергею Тарасову.

С этой шестерки попытались взыскать 1,24 млрд рублей в порядке привлечения к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Автор иска утверждал, что в банке выдавали заведомо невозвратные ссуды, под них формировались недостаточные резервы. Что отдельные заемщики не вели хозяйственной деятельности.

И что основной причиной ухудшения финансового положения стал рост заведомо безвозвратных ссуд, выдаваемых Железнодорожным филиалом. Поведение членов правления в иске назвали пассивным, внутренний контроль в банке – формальным.

«Активы намного меньше кредитов»

В суде изучили более 180 кредитных досье. Сопоставили размеры выданных кредитов с одной стороны - и активы заемщика, включая имущество и обороты с другой. Изучили также и обеспечение по кредиту. Нередко выяснялось, что активы намного меньше кредитов, а обеспечение явно недостаточное.

Кредит. СС0

Некоторых заемщиков конкурсный управляющий называл техническими - организациями, созданными только для получения заведомо невозвратного кредита.

Например, барнаульскую фирму «Хорс-А» (ныне не существующую). Ее основатель Андрей Сартаков, если помните, заявил, что откроет на Алтае сборочное производство автобусов. Но амбициозный бизнес-проект, что называется, «не пошел».

Фирма получила в «Зернобанке» несколько ссуд, закупила на них комплектующие. А вот прибыль получила мизерную – в 30 раз меньше кредитов. Обеспечением по кредитам был залог товаров в обороте (комплектующие) и поручительство руководителя с официальной зарплатой 30 тыс. рублей

В итоге к техническим отнесли кредиты на 1,5 млрд рублей, выданные в 2013-2015 годах. А в целом за этот период "Зернобанк" выдал ссуды на 10 млрд рублей.

Кредит. Объявление. Altapress.ru

«Филиал был прибыльным»

В 2021 году арбитражный суд счел доказанной вину в неплатежеспособности только двух человек из шести: экс-директора железнодорожного филиала и его бывшего заместителя.

Основания для их привлечения к субсидиарной ответственности есть, сделал вывод судья. При этом взыскание с них денег приостановили до завершения расчетов с кредиторами.

И в первой инстанции, и в последующих оба экс-руководителя пытались доказать, что обвинения неправомерны. И что сами они выполняли свои обязанности добросовестно, а работа филиала была прибыльной.

Но везде получили отказ. Дошли и до Верховного суда РФ, но тот отказался принять жалобу.

"Зернобанк". altapress.ru

И вот теперь дело о взыскании с бывших руководителей железнодорожного филиала денег в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности возобновлено. Ближайшее заседание арбитража состоится 14 февраля.

На банкротство израсходовали 300 млн

В деле о взыскании с Левончука и Тарасова денег фигурирует все та же сумма – 1,24 млрд рублей. Если суд вынесет решение об их привлечении к субсидиарной ответственности, они должны будут выплатить ее в конкурсную массу банка.

Не исключено, что долг будет выставлен на торги и, возможно, продан, а хлопотная и финансово емкая процедура банкротства банка, которая тянется более восьми лет, наконец, завершится.

Согласно последнему отчету «Агентства по страхованию вкладов», опубликованному в ноябре 2023 года, на проведение конкурсного производства «Зернобанка» израсходовано 308,4 млн рублей.

Это в 1,7 раз больше той суммы, которая в 2015 году назад обрушила банк.

Кредит. СС0.

Самые крупные расходы на конкурсное производство «Зернобанка» 114,9 млн рублей - оплата услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства.

56,2 млн рублей - оплата труда физлиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоги).

48 млн рублей – другие расходы.

41,3 млн рублей – эксплуатационные расходы (в том числе арендная плата).

37,5 млн рублей - зарплата и компенсации работникам кредитной организации, включая налоги.

9,6 млн рублей - расходы по оценке и продаже имущества. Источник: сведения о ходе конкурсного производства «Зернобанка» по состоянию на 1 ноября 2023 года.

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