На Алтае суд возобновил попытки взять с бывших топ-менеджеров «Зернобанка» 1,2 млрд рублей

«Началась неконтролируемая паника»
Вот как сотрудники «Зернобанка» описывали в суде те драматические события, которые предшествовали отзыву лицензии в 2015 году.
- Причиной банкротства послужила внезапная потеря ликвидности (недостаток свободных денежных средств).
- Ее вызвало одномоментное требование акционера Александра Бедарева о возврате размещенных в банке 179 млн рублей, арест по его инициативе корсчета в банке.
- Все это парализовало работу банка, платежи клиентов стали задерживаться.
- Клиенты банка были напуганы тем, как писали о корпоративном конфликте СМИ (с негативным прогнозом).
- Возникла неконтролируемая паника клиентов - они стали массово требовать свои вклады и депозиты.
Банк предпринимал все возможные меры для стабилизации ситуации, привлек межбанковские кредиты. Но драма закончилась тем, чем закончилась: отзывом лицензии и банкротством.
«Выдавали заведомо невозвратные ссуды»
Между тем, спустя три года после начала банкротства конкурсный управляющий («Агентство по страхованию вкладов») все же решил в суде доказать: в неплатежеспособности банка виноваты его руководители.
В 2018 году в арбитраж поступил иск к четырем членам правления, а также двум руководителям железнодорожного филиала «Зернобанка»: Александру Левончуку и его бывшему заму Сергею Тарасову.
С этой шестерки попытались взыскать 1,24 млрд рублей в порядке привлечения к субсидиарной ответственности.
Автор иска утверждал, что в банке выдавали заведомо невозвратные ссуды, под них формировались недостаточные резервы. Что отдельные заемщики не вели хозяйственной деятельности.
И что основной причиной ухудшения финансового положения стал рост заведомо безвозвратных ссуд, выдаваемых Железнодорожным филиалом. Поведение членов правления в иске назвали пассивным, внутренний контроль в банке – формальным.
«Активы намного меньше кредитов»
В суде изучили более 180 кредитных досье. Сопоставили размеры выданных кредитов с одной стороны - и активы заемщика, включая имущество и обороты с другой. Изучили также и обеспечение по кредиту. Нередко выяснялось, что активы намного меньше кредитов, а обеспечение явно недостаточное.
Некоторых заемщиков конкурсный управляющий называл техническими - организациями, созданными только для получения заведомо невозвратного кредита.
Например, барнаульскую фирму «Хорс-А» (ныне не существующую). Ее основатель Андрей Сартаков, если помните, заявил, что откроет на Алтае сборочное производство автобусов. Но амбициозный бизнес-проект, что называется, «не пошел».
Фирма получила в «Зернобанке» несколько ссуд, закупила на них комплектующие. А вот прибыль получила мизерную – в 30 раз меньше кредитов. Обеспечением по кредитам был залог товаров в обороте (комплектующие) и поручительство руководителя с официальной зарплатой 30 тыс. рублей
В итоге к техническим отнесли кредиты на 1,5 млрд рублей, выданные в 2013-2015 годах. А в целом за этот период "Зернобанк" выдал ссуды на 10 млрд рублей.
«Филиал был прибыльным»
В 2021 году арбитражный суд счел доказанной вину в неплатежеспособности только двух человек из шести: экс-директора железнодорожного филиала и его бывшего заместителя.
Основания для их привлечения к субсидиарной ответственности есть, сделал вывод судья. При этом взыскание с них денег приостановили до завершения расчетов с кредиторами.
И в первой инстанции, и в последующих оба экс-руководителя пытались доказать, что обвинения неправомерны. И что сами они выполняли свои обязанности добросовестно, а работа филиала была прибыльной.
Но везде получили отказ. Дошли и до Верховного суда РФ, но тот отказался принять жалобу.
И вот теперь дело о взыскании с бывших руководителей железнодорожного филиала денег в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности возобновлено. Ближайшее заседание арбитража состоится 14 февраля.
На банкротство израсходовали 300 млн
В деле о взыскании с Левончука и Тарасова денег фигурирует все та же сумма – 1,24 млрд рублей. Если суд вынесет решение об их привлечении к субсидиарной ответственности, они должны будут выплатить ее в конкурсную массу банка.
Не исключено, что долг будет выставлен на торги и, возможно, продан, а хлопотная и финансово емкая процедура банкротства банка, которая тянется более восьми лет, наконец, завершится.
Согласно последнему отчету «Агентства по страхованию вкладов», опубликованному в ноябре 2023 года, на проведение конкурсного производства «Зернобанка» израсходовано 308,4 млн рублей.
Это в 1,7 раз больше той суммы, которая в 2015 году назад обрушила банк.
Самые крупные расходы на конкурсное производство «Зернобанка»
- 114,9 млн рублей - оплата услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства.
- 56,2 млн рублей - оплата труда физлиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоги).
- 48 млн рублей – другие расходы.
- 41,3 млн рублей – эксплуатационные расходы (в том числе арендная плата).
- 37,5 млн рублей - зарплата и компенсации работникам кредитной организации, включая налоги.
- 9,6 млн рублей - расходы по оценке и продаже имущества.
Источник: сведения о ходе конкурсного производства «Зернобанка» по состоянию на 1 ноября 2023 года.
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