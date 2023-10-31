Крупнейший производитель мяса птицы на Алтае приостановит свою работу

По словам Александра Большакова, приостановка завода по разделке и фасовке мяса птицы в Бийске связано с модернизацией объекта.
В частности, на предприятии планируется увеличить мощности морозильных камер и изменить технологическую цепочку.
"В планы компании входит дальнейшее наращивание объемов производства мяса птицы с нынешних 70 тыс. тонн в год до 116 тыс. тонн. Этого показателя планируется достичь в 2027 году", - пояснил Александр Большаков.
Остановить работу завода планируется на 20 дней. Руководитель Алтайпищепрома заверил, что поставки продукции в торговые сети на этот период не уменьшатся.
Планируется, что мясо кур на Алтай будет перенаправлено с других предприятий холдинга "Черкизово", в который входит "Куриное царство".
В декабре 2023 года убой птицы на бийском заводе будет увеличен.
Как меняются цены
Цены на мясо птицы в Алтайском крае растет весь 2023 год. В июле она подскочила сразу на 16%.
Аналитики полагали, что резкое подорожание мяса бройлеров было продиктовано стремлением производителей компенсировать накопленные убытки в период летнего повышения потребительского спроса.
Отметим, что местные ритейлеры уже почувствовали дефицит мяса птицы и куриного яйца и оценили его на уровне 20%.