Когда начнется новая волна девальвации рубля, рассказал аналитик

Новая волна девальвации рубля может начаться в апреле — мае 2024 года, заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, пишут «Банки.ру».

Но в I квартале курс рубля будет довольно стабильным. Однако с апреля — мая возможна новая волна девальвации рубля.

С учетом существенного увеличения расходов госбюджета ситуация в 2024 году может стать напряженной.

Так, если котировки нефти будут снижаться, резервов Фонда национального благосостояния для компенсации бюджетного дефицита может не хватить на долгий срок.

По прогнозу, к концу года курс доллара может подняться до 102–105 рублей, а евро — до 108–114 рублей.

Ранее о вероятности дефолта и девальвации российской нацвалюты рассказали эксперты. По мнению экономиста Константина Селянина, реальная ситуация намного хуже официальной статистики.

Россиянам остается лишь наблюдать за тем, как цены растут, а покупательская способность падает, уверен эксперт. Селянин считает — так происходит уже последние 10 лет. Именно столько времени не улучшается уровень жизни россиян.

От 60 до 80% россиян говорят, что живут от зарплаты до зарплаты и не могут позволить себе купить условный телевизор без кредита.

Долги

Самым страшным следствием подорожания цен, по мнению экономиста, может стать отказ людей платить долги по кредитам.

На сегодняшний день суммарно россияне набрали кредитов на 33 трлн рублей — примерно половина ипотечные, половина — потребительские.

У человека будет выбор — накормить ребенка или заплатить за кредит. Может все обрушиться, как карточный домик.

Термин

Девальвация — снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями.

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