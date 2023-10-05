Даже не каждый пятый. Сколько людей могут позволить себе купить жилье на Алтае

Оба Алтая вошли в тройку регионов Сибирского федерального округа (СФО) с наименее доступным жильем, следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Недоступный Алтай

Доля семей, которые могут позволить себе квартиру в ипотеку на август 2023 года в Алтайском крае составила 17,5%, в Республике Алтай — 12,9%. В общероссийском списке регионы заняли 73 и 77 места, соответственно.

Оба Алтая вошли в тройку регионов Сибири с наименее доступным жильем. Хуже ситуация только в Тыве, занявшей 78 место во всероссийском рейтинге. Там позволить себе жилье даже в ипотеку могут не более 11,5% жителей.

Жилье. Окно жилого дома. pixabay.com.

Лидеры Сибири

«Передовиками» СФО по доступности жилья стали Иркутская область, Красноярский край и Кузбасс. Область даже вошла в первую десятку по РФ, замкнув ее. Край занял 11 место, Кузбасс — 13-ое.

Вместе с тем, Кузбасс стал единственным регионом Сибири, в котором доля жителей, способных купить квартиру в ипотеку снизилась по сравнению с августом 2022 года — на 0,8%. Во всех остальных регионах СФО эта доля росла.

Проценты. Фото: АО «Россельхозбанк» .

Динамика

Лидерами роста стали Иркутская область, Республика Хакасия и Алтайский край. В области доля тех, кто может позволить себе квартиру, выросла за год на 7,3%, в республике таковых стало больше на 5%, а в крае — на 3,7%. Республика Алтай показала самый низкий прирост: +0,7%.

Доля жителей сибирских регионов, способных купить жилье в ипотеку:

Иркутская область: 39,1% (+7,3 п.п.) — 10 место по РФ;

Красноярский край: 38,9% (+2,9 п.п.) — 11 место по РФ;

Кемеровская область: 36,8% (-0,8 п.п.) — 14 место по РФ;

Республика Хакасия: 33,1% (+5 п.п.) — 21 место по РФ;

Томская область: 28,8% (+2 п.п.) — 31 место по РФ;

Омская область: 25,1% (+1,7 п.п.) — 57 место по РФ;

Новосибирская область: 23,7% (+3,3 п.п.) — 62 место по РФ;

Алтайский край: 17,5% (+3,7 п.п.) — 73 место по РФ;

Республика Алтай: 12,9% (+0,7 п.п.) — 77 место по РФ;

Республика Тыва: 11,5% (+0,8 п.п.) — 78 место по РФ.

Последовательный подъем Центробанком ключевой ставки может стать фактором, серьезно снижающим доступность ипотечного жилья. Подробнее этот вопрос мы разбирали здесь.