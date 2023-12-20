21 декабря
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Экономика

Частный детектив возглавил принадлежавшую Пригожину компанию

Генеральным директором «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» стал житель Санкт-Петербурга Владислав Писаренок, указывает РБК. Это предприниматель Владислав Писаренок.

Компании возглавлял Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
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Доверительным управляющим в компаниях с конца ноября значился сын Пригожина — Павел. Управление перешло сыну погибшего в авиакатастрофе бизнесмена по праву наследования.

Писаренок до 2021 года был заместителем гендиректора петербургского детективного агентства «Ваш Детектив». Но 18 декабря возглавил вышеперечисленные компании.

О компаниях

«Конкорд кейтеринг» специализируется на ресторанной деятельности. А «Конкорд менеджмент и консалтинг» занимается оптовой торговлей, ресторанной деятельностью и строительством.

Что произошло

ЧП случилось поздно вечером 23 августа в Тверской области. Самолет Embraer, на борту которого находились 10 человек, разбился. Погибли все находившиеся на борту. В списках погибших — глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Ранее о гибели главы ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе высказался Путин и рассказал, когда познакомился с Пригожиным.

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