Частный детектив возглавил принадлежавшую Пригожину компанию

Доверительным управляющим в компаниях с конца ноября значился сын Пригожина — Павел. Управление перешло сыну погибшего в авиакатастрофе бизнесмена по праву наследования.
Писаренок до 2021 года был заместителем гендиректора петербургского детективного агентства «Ваш Детектив». Но 18 декабря возглавил вышеперечисленные компании.
О компаниях
«Конкорд кейтеринг» специализируется на ресторанной деятельности. А «Конкорд менеджмент и консалтинг» занимается оптовой торговлей, ресторанной деятельностью и строительством.
Что произошло
ЧП случилось поздно вечером 23 августа в Тверской области. Самолет Embraer, на борту которого находились 10 человек, разбился. Погибли все находившиеся на борту. В списках погибших — глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Ранее о гибели главы ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе высказался Путин и рассказал, когда познакомился с Пригожиным.