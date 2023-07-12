Алтайский край захлестнула волна банкротств, проводимых в обход суда

Алтайский край по итогам первой половины 2023 года наряду с Иркутской и Омской областями вошел в десятку регионов РФ с наибольшим количеством инициированных внесудебных банкротств.

Знакомые все тренды

Ранее altapress.ru уже отмечал эту тенденцию по итогам первого квартала текущего года. С тех пор данный тренд не только не изменился, но по мнению экспертов будет только усиливаться.

Алексей Юхнин,

руководитель Федресурса:

Предстоящие изменения законодательства расширят доступ граждан к внесудебной процедуре банкротства, поэтому в перспективе этот институт будет развиваться еще более активно.

Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020 по июнь 2023 стартовали 18 697 процедур с общей суммой долга 6,44 млрд рублей, завершены 13282 процедуры с долгом 4,62 млрд рублей, доля начатых дел составила 55%.

Калькулятор. Документы. СС0

Внесудебные банкротства в Сибири

В абсолютных значениях лидерами по количеству внесудебных банкротств из числа сибирских регионов стали: Омская область, занявшая второе место по РФ, Алтайский край, расположившийся на седьмой строке, а также Иркутская область, оказавшаяся на восьмом месте.

Еще четыре региона Сибири вошли в топ-30: Хакасия заняла 23 место, Красноярский край — 24, Томская область — 26, Новосибирская — 27. Кузбасс расположился на 40 строке, Республика Алтай — на 55, Тыва — на 70. Тыва, кстати, стала единственным сибирским регионом, где число внесудебных банкротств сократилось.

Банкрот. СС0

Динамика в процентах

Если смотреть на динамику в процентном соотношении, то количество сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан в целом по РФ выросло на 75,6%, по Сибирскому федеральному округу (СФО) — на 82,4%. В шести из 10 регионов СФО этот показатель превысил как среднероссийский, так и общесибирский уровень:

Томская область: +200%;

Новосибирская область: +142,9%;

Иркутская область: +108,7%;

Алтайский край: +104%;

Кемеровская область: +91,7%;

Омская область: +84,8%;

Красноярский край: +53,2%;

Республика Хакасия: +36,2%;

Республика Алтай: +26,1%;

Республика Тыва: -23,8%.

В целом по стране МФЦ за полгода опубликовали 5 137 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. Процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос с 58% до 70%.

МФЦ Алтайского края. mfc22.ru

Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020 по июнь 2023 стартовали 18697 процедур с суммой долга 6,44 млрд рублей, завершены 13 282 процедуры с долгом 4,62 млрд рублей, доля начатых дел составила 55%.

Илья Торосов,

первый замглавы Минэкономразвития РФ:

Мы видим, что достаточно высок уровень информированности граждан о готовящихся изменениях в части внесудебного банкротства. Доступ к данной бесплатной процедуре расширится. Требование о наличии оконченного исполнительного производства играло в ряде случаев роль фильтра для использования данного механизма. С появлением новых оснований доступ к процедуре получат категории граждан, которые ранее могли воспользоваться только судебной процедурой.

Суд, Фемида. unsplash.com.

Банкротства в судах тоже происходят все чаще

Помимо тренда на рост количества банкротств внесудебных, сохраняется и тенденция к увеличению числа традиционных банкротств граждан через суды. И в Алтайском крае уровень таких банкротств довольно высок.

Регион замыкает двадцатку лидеров по количеству сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. За полгода разорилось почти 2,5 тыс. «физиков», хотя в первой половине 2022 года их было менее 1,7 тыс.

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Из регионов СФО, помимо Алтая, в первую двадцатку входят также Новосибирская (11 место), Омская (17 место) и Иркутская (18 место) области. Кузбасс расположился на 23 строке, Красноярский край — на 30, Томская область — на 53, Хакасия — на 62. Республика Алтай заняла 78 место, Тыва — 83.

Что касается процентной динамики, то наивысшие темпы роста банкротств ИП и физлиц наблюдаются в Хакасии и Республике Алтай, а наименьшие — в Тыве:

Республика Хакасия: +135,4%;

Республика Алтай: +115,8%;

Иркутская область: +82,9%;

Кемеровская область: +52,8%;

Красноярский край: +51,3%;

Алтайский край: +45,8%;

Омская область: +28,0%;

Новосибирская область: +24,9%;

Томская область: +8,5%;

Республика Тыва: +6,1%.

В целом по РФ количество судебных банкротств граждан выросло на 34,3%. За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по июнь 2023 года, несостоятельными стали уже 916 тысяч граждан.

Документ. Одобрение. Pixabay.com

Все хорошо, прекрасные юрлица

И только у юридических лиц все по-прежнему хорошо — количество разоряющихся организаций неуклонно продолжает снижаться во всех регионах Сибири, за исключением Тывы, где в процентах рост банкротств юрлиц составил +100% Но это всего лишь эффект низкой базы — банкротств просто стало четыре вместо двух.

Сильнее всего количество сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств сократилось в Красноярском крае и Республике Алтай. Минимальное сокращение зафиксировано в Алтайском крае — здесь за полгода разорилось 34 компании, тогда как в первой половине 2022 года их было 49.

Динамика банкротств юрлиц в СФО:

Красноярский край: -60,7%;

Республика Алтай: -60%;

Кемеровская область: -52,2%;

Республика Хакасия: -50%;

Иркутская область: -42,1%;

Омская область: -38,6%;

Новосибирская область: -34,8%;

Томская область: -32,4%;

Алтайский край: -30,6%;

Республика Тыва: +100%.

При этом эксперты отрицают связь между снижением количества банкротств юридических лиц и введенным в 2022 году мораторием.

Экономика СС0

Илья Торосов,

первый замглавы Минэкономразвития РФ:

Статистика количества корпоративных банкротств показывает наличие некоторых колебаний от года к году. В силу чего подобные данные не стоит увязывать с эффектами, вызванными действием моратория.

В целом по России в первом полугодии 2023 года количество корпоративных банкротств упало на 40%. Число наблюдений выросло на 5,7%. Количество намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве компаний в январе-июне 2023 года составило 15 892 — это в 2,12 раз больше, чем в первой половине минувшего года.