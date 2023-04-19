19 апреля
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Экономика

Алтайским налогоплательщикам объяснили, почему их налоги уходят в Тулу

С 2023 года налоги и взносы перечисляют единым налоговым платежом, при этом получатель платежа — управление Федерального казначейства по Тульской области. И вот один из алтайских предпринимателей задал вопрос: «Почему мои налоги уходят в Тулу?». Пояснения на этот счет журналистам дали в управлении ФНС по Алтайскому краю.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.

Куда идут алтайские налоги

В самом деле: единый налоговый платеж с 2023 года сначала идет на отдельный казначейский счет управления Федерального казначейства по Тульской области. И это касается всех компаний и ИП, независимо от того, где они зарегистрированы — на Алтае, в Тульской области или Красноярском крае.

В УФК по Тульской области денежные потоки аккумулируются. Однако оттуда налоги распределяются по бюджетам. Поэтому все налоги, уплаченные алтайскими налогоплательщиками, поступают туда же, куда поступали раньше.

Региональные — в краевой бюджет, федеральные — в федеральный, местные — в муниципальный, объяснил Сергей Сметанников, замруководителя УФНС по Алтайскому краю.

Сергей Сметанников, УФНС.
Сергей Сметанников, УФНС.
Altapress.ru

Почему все стекается в Тулу

При этом вся информация о налогоплательщиках содержится на серверах ФНС России, и такое движение денежных средств никак не влияет на учет платежей конкретного плательщика.

В налоговой службе говорят, что это было сделано для упрощения, а управление казначейства по Тульской области занимается только обработкой платежей.

«Просто с переходом на единый налоговый счет оператором — организацией, которая принимает и в дальнейшем распределяет денежные потоки — обозначено управление Федерального казначейства по Тульской области. Приведу пример: квитанция на уплату имущественных налогов нам приходит из Кемерово, один раз приходила из Волгограда. Никто же не говорит, что мы налоги в Кемерово платим. Это примерно то же самое», — сказал Сергей Сметанников.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

С кем решать проблемные вопросы

Надо сказать, что ранее в интервью altapress.ru глава Поспелихинского района Игорь Башмаков говорил о проблемах, которые стал испытывать район в 2023 году.

«Комиссии районной администрации бывает сложно работать с налоговой. Когда она располагалась в Поспелихе — это был один вопрос, затем отделение переехало в Бийск. А казначейство, с которым мы взаимодействуем, и вовсе находится в Туле. Поэтому возникают сложности даже во временной разнице», — сказал он.

Однако в УФНС утверждают: по всем вопросам, связанным с налогами, нужно обращаться, как и раньше, в свою инспекцию ФНС.

«Не нужно направлять заявления и обращения в Тулу, они все равно перенаправят их по месту учета налогоплательщика», — объяснила Наталья Шелехова, замруководителя УФНС по Алтайскому краю в газете «Мой налоговый советник» (№ 1, 2023).

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