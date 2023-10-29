31 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Автоновости

Закрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи (обновлено)

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто.

Крымский мост.
Крымский мост.
kremlin.ru

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, указывает Газета.Ru.

Мера — временная. О причинах не сообщается.

Впоследствии сообщили, что временно перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту со стороны Тамани.

Ранее сообщалось, что заградительные боны установили для защиты Крымского моста. По обе стороны Крымского моста установили боны для защиты от атаки подводных и надводных дронов. Со временем боны будут установлены по всей протяженности моста. Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость