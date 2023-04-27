28 апреля
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Автоновости

Загитова влипла в очередной скандал

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала видео во время управления своим автомобилем на городской дороге.

Алина Загитова.
Алина Загитова.
Скриншот трансляции канала Telesport

Ролик спровоцировал волну критики в ее адрес — рука была занята телефоном, управляла автомобилем она в этот момент лишь одной рукой, пишет mail.ru.

«Отвлекаться на съемки видео за рулем это, конечно, трэш. Вроде человеку 20 лет, а мозгов меньше, чем у двухлетнего малыша», «Никто не идеален, но все должны думать головой. На дороге водитель несет ответственность не только за себя, но и за других. Не заметит машину, выезжающую из поворота, и все», — пишут комментаторы.

Ранее в соцсетях появился ролик, в котором фигуристка самостоятельно водит машину. На тот момент ей было 16 лет, что также является нарушением ПДД.

Ранее Загитова тала петь песни. По мнению Анастасии Волочковой, пение фигуристки — чистое караоке, но с профессиональной аппаратурой. Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в роли телеведущей.

Загитова два сезона подряд вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

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