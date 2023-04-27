Загитова влипла в очередной скандал

Ролик спровоцировал волну критики в ее адрес — рука была занята телефоном, управляла автомобилем она в этот момент лишь одной рукой, пишет mail.ru.

«Отвлекаться на съемки видео за рулем это, конечно, трэш. Вроде человеку 20 лет, а мозгов меньше, чем у двухлетнего малыша», «Никто не идеален, но все должны думать головой. На дороге водитель несет ответственность не только за себя, но и за других. Не заметит машину, выезжающую из поворота, и все», — пишут комментаторы.