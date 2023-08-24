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Автоновости

Крымский мост закрыли для автомобильного движения

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто 24 августа.

Крымский мост.
Крымский мост.
most.life

Мера — временная.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие, пишет Газета.Ru.

О причинах пока неизвестно.

В начале августа стало известно, что две ракеты военные сбили в районе Керченского пролива силами ПВО, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он отметил — Крымский мост не поврежден.

Спецслужбы при атаке поставили на мосту дымовую завесу.

Ранее заградительные боны установили для защиты Крымского моста. По обе стороны Крымского моста установили боны для защиты от атаки подводных и надводных дронов. Со временем боны будут установлены по всей протяженности моста. Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.

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