"Бийскгортранс" закупится спецодеждой на 800 тыс. рублей

МУП "Бийскгортранс" ищет подрядчика на поставку обуви и спецодежды для МУП "Трамвайное управление".

Цена контракта составляет 766 295 рублей, сообщает "Деловой Бийск".

Также отмечается, что в документах строго оговаривается количество и качество поставляемой одежды, а также ее функциональные характеристики.

Трамвайному управлению города требуется 80 штук мужских костюмов от общих производственных загрязнений, 36 сигнальных костюмов с водоотталкивающей пропиткой, 70 пар кожаных ботинок с защитным подноском, а также спецсапоги с защитой от повышенных температур, искр, расплавленного металла и брызг.

Про женщин тоже не забыли, необходимо закупить 12 костюмов, которые должны защищать от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Костюмы должны содержать светоотражающую ленту, которая может обеспечивать видимость рабочего при любом освещении.

Ранее сообщалось, что в Бийске объединяют два транспортных предприятия.

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