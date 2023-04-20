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Духовой оркестр приглашает барнаульцев на празднование Дня Победы

Барнаульский духовой оркестр приглашает всех желающих на концертную программу «Победный май».

Духовой оркестр Барнаула.
Духовой оркестр Барнаула.
Виктория Паршкова.

В программе прозвучат песни военных лет, песни о войне и марши.

Впервые в концерте поучаствует Военный оркестр 35-ой Краснознамённой Орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии. Дирижером выступит старший лейтенант Максим Романов.

В программе также примет участие барнаульский детский хор. В роли ведущего перед публикой предстанет Алексей Соколов.

Концерт начнется 4 мая в 18:30 в ДК «Сибэнергомаш» (пр-т Ленина, 147).

Билет можно приобрести по Пушкинской карте.

Справки по телефону: 35−80−66.

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