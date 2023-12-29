31 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Wildberries повысит комиссию для продавцов некоторых товаров

Wildberries с 8 января повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники. Об этом сообщает РБК.

Wildberries.
Wildberries.
Кристина Тарасова

Отмечается, что в среднем комиссия вырастет на пять процентных пунктов (п.п.). Однако наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства нововведения не затронут.

На два п.п. поднимутся мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.

Комиссия на процессоры и умные часы может подняться с 5 до 15%

Wildberries подчеркнул, что на остальные товары комиссия останется прежней.

Ранее сообщалось, что Wildberries может построить новый логистический центр около Барнаула.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость