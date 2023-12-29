Wildberries повысит комиссию для продавцов некоторых товаров

Wildberries с 8 января повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в среднем комиссия вырастет на пять процентных пунктов (п.п.). Однако наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства нововведения не затронут.

На два п.п. поднимутся мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.

Комиссия на процессоры и умные часы может подняться с 5 до 15%

Wildberries подчеркнул, что на остальные товары комиссия останется прежней.

Ранее сообщалось, что Wildberries может построить новый логистический центр около Барнаула.

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