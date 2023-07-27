28 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Ввести налог на разведение собак и кошек предложили в Госдуме

В Госдуме предложили законопроект, согласно которому заводчики собак и кошек обязаны будут проходить регистрацию и платить налог. Об этом сообщают "Известия".

Кошка и собака.
Кошка и собака.
СС0

В Госдуме предложили узаконить деятельность по коммерческому разведению питомцев и вписать ее в закон «Об ответственном обращении с животными».

Согласно законопроекту, заводчики должны будут проходить обязательную регистрацию, вакцинировать питомцев и платить налоги.

Авторы инициативы отмечают, что такие меры помогут решить проблему "черных заводчиков". Под это определение попадают те, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях. Такие заводчики не гарантируют здоровье питомцев и их породность.

По их словам, те, кто занимается таким разведением, фактически обрекает животных на муки.

В нижней палате парламента сообщили, что инициативу поддержало Минприроды.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость