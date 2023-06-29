29 июня
﻿
Жизнь

Во поле красотка стояла. Фото девушек, от которых участники главного агрофорума Алтая не отводили взгляд

Форум «День сибирского поля 2023» прошел, а эффектные снимки остались. Фотокорреспонденту altapress.ru Дмитрию Лямзину было непросто отрывать объектив от улыбчивых участниц и направлять его на красных «Кировцев». Но он нашел выход: время от времени «щелкал» дам вместе с техникой. Посмотрите на результат.

Девушки на агрофоруме "День сибирского поля 2023".
Девушки на агрофоруме "День сибирского поля 2023".
Дмитрий Лямзин

Чуть подробнее прочесть о том, как проходил форум, можно в нашей оперативной фотоподборке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость