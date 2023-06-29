20 информационных колонн и стелу в старом Барнауле установит «автор» снежного городка

Фирма «Капитал», известная как "автор" снежного городка, установит на новом туристическом маршруте в исторической части Барнаула информационную стелу и 20 инфоколонн, следует из сайта госзакупок. Это не первый этап создания визуальной навигации в городе. А обсуждать тему общегородской системы ориентирования начали еще 10 лет назад: "Сибирским городам не хватает системностям и приветливости", - говорили тогда урбанисты.

Где появятся колонны

Информационная стела (она будет одна) высотой 2,2 метра будет установлена у здания на ул. Малотобольской, 30. А 20 информационных колонн высотой 1,8 метров - по новому экскурсионному маршруту «Историческая линия».

Появятся эти колонны, в частности, около двух входов в парк «Центральный», на пересечении ул. Ползунова и пр.Социалистического (около пешеходного перехода в парк), а также ул. Пушкина и пр. Социалистического и т.п.

Стартовая цена работ составляла 904 тыс. рублей. Барнаульская фирма «Капитал» (директор – Андрей Фокин) признана победителем тендера, так как предложила самую низкую цену – 632 тыс. рублей. Завершить работу она должна за 20 календарных дней с даты заключения контракта (26 июня).

Проект нового экскурсионного маршрута "Историческая линия". Аукционная документация.

Цвета, рекомендуемые для разработки вариантов стелы: золотой, серебрянный, бордовый, черный.

Зачем нужны информационные колонны

Идею правильной городской навигации в Барнауле начали обсуждать еще в 2013 году - инициатором был частный бизнес: дизайн-студия Tvorica.

Правда, дизайнеры считали: начать нужно с адресных табличек - в городе с этим проблема. Даже Демидовская площадь - и та никак не была обозначена. Они сами разработали и предложили свой вариант с прицелом на создание в будущем и указателей к туристическим объектам.

После долгого изучения идея получила одобрение. В 2017 году депутаты Барнаульской гордумы изменили правила благоустройства Барнаула, которые позволят привести к единому виду все адресные таблички на жилых и на нежилых домах.

Большого энтузиазма у горожан новшество, правда, не вызвало - и сегодня таблички с адресами далеки от единообразия даже на зданиях, принадлежащих городу и краю.

Мало-Тобольская. Ирина Пергаева.

А в 2020 году - уже по инициативе отдела по развитию туризма мэрии - в барнаульском туркластере,где проходят основные туристические маршруты впервые установили информационные стенды и стелы начали ().

Тогда рядом с архитектурными памятниками появилось 16 стендов и 18 стел, объясняли в мэрии Барнаула. А установила их рекламная группа «Продвижение» по муниципальному контракту.

Тексты для стел и стендов тогда согласовали с музеем «Город» и историками Валерием Скубневским и Данилом Дегтяревым.

Слева - проект стелы, справа - проект инфоколонны в Барнауле. Аукционная документация.

Что известно об исполнителе

Что касается исполнителя, то фирма «Капитал» - давний подрядчик по выполнению различных работ для муниципалитета, указывает Rusprofile.ru.

В 2023 году она заключила несколько контрактов с администрацией Центрального района о монтаже и демонтаже флаговых конструкций в День Победы, День города и другие праздничные дни.

В ноябре 2022 года администрация этого же района заключила с ней контракт на выполнение работ по устройству, содержанию и обеспечению работы, снежного городка на ул. Мало-Тобольской (и его демонтажу). За работу фирме заплатили 5,5 млн рублей.

Работы по обустройству снежного городка фирма выполняла и в 2020-м, и в 2021 году.