В предгорьях Алтая открыли завод, который будет выпускать премиум-мороженое, сыр и не только

Курортный вопрос
Маслосырзавод открыли в здании, где до реконструкции производили грибы. Представляет из себя лабораторию, приемочный пункт и производственную зону с оборудованием для изготовления сыра и цельномолочной продукции. В сутки он может перерабатывать 3-3,5 тонны молока.
Производство будет работать на сырье окрестных сел: Сычевка, Верх-Ануйское и других. В перспективе планируют перейти на самообеспечение сыропригодным молоком. Кроме того, к осени у предприятия появится и козье молоко от собственного стада зааненской породы.
Завод уже разработал линейку продукции. Ассортимент включает в себя пастеризованное молоко, сметану, кефир, йогурты, ряженки, мягкие сычужные сыры «Лютаевский» и «Луговой». Позже предприятие планирует перейти к твердым сортам — по собственной рецептуре и с новыми названиями.
В будущем маслосырзавод начнет выпускать и мороженое: договор с технологом уже заключают.
«Решение открыть завод связано с тем, что мы хотели расширить ассортимент продукции премиум-класса. Очень трудно найти то качество, что подойдет для курорта», - объясняет генеральный директор «Алтайских лугов» Александр Потемкин.
Реконструкция здания обошлась в 15 млн рублей, стоимость оборудования — 14 млн рублей. На его наладку, запуск производства и обучение специалистов потратили 1 млн рублей. В будущем для завода приобретут молоковоз на базе КамАЗа за 6 млн рублей.
На производстве будет работать 10 человек.
От свиней до маралов
Также «Алтайские луга» запустили цех для убоя и обвалки крупного рогатого скота, лошадей, овец, свиней и маралов. Также здесь есть камера вызревания для получения ферментированного мяса для стейков.
«Когда поголовье рогатого скота перешло за тысячу, появилась необходимость в собственном пункте, - отметил Александр Потемкин. - На других бойнях либо очереди, либо качество работы, которое нас не устраивает».
Сейчас мощность цеха — пять-семь голов рогатого скота в восьмичасовую смену. Здесь работают шесть человек.
Строительство цеха обошлось в 40 млн рублей. Оборудование получили за 10 млн рублей по льготному кредиту со ставкой 5% годовых. По оценкам руководства, все это окупится за семь лет.
«Нам нужно 500 голов в год, чтобы накормить отдыхающих в санаториях и ресторанах. К 2025 году выйдем на самостоятельное обеспечение. Сейчас используем свое мясо и приобретаем у населения и предприятий», - отметил генеральный директор акционерного общества «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.
Дополнительный контроль
Также Константин Ежов рассказал, что при холдинге открыли научно-производственное объединение и заключили договор с ведущими университетами на изучение продукции и земли. Тщательная программа исследований рассчитана на пять лет.
«Мы выращиваем наших животных на экологически чистых выпасах, но без обоснования можем только об этом говорить, - объяснил собеседник. - А так у нас будет соответствующее заключение, что нет тяжелых металлов, пестицидов, нитратов».
Сейчас ученые занимаются анализом качества мяса индейки и земли, на которой ее выращивают. На основе заключения экспертов, сельхозпроизводитель может работать над корректировкой формул и технологий, чтобы довести продукцию до идеала.
Новый завод и цех будут поставлять мясо и молочные продукты в санатории «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь», рестораны и магазины акционерного общества. В перспективе все это смогут заказывать инвесторы «Белокурихи Горной».