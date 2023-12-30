В России некоторые заведения изменят требования к внешнему виду сотрудников

С 1 января 2024 российские фастфуды изменят требования к внешнему виду сотрудников. Также изменится и количество рабочих часов для несовершеннолетних.

Mash сообщает, что такие нововведения относительно графика несовершеннолетних появятся из-за нехватки персонала.

Что насчет внешнего вида работников, теперь они могут носить: не больше одной пары серёжек и пирсинг без камней; маникюр с покрытием из семи цветов, от полупрозрачных и нюдовых до белых и пастельных. Из плюсов на работу можно приходить в кроссовках, но носки только темных оттенков.

График для несовершеннолетних работников станет плотнее. Нововведения такие: смены до 22:00, можно работать в воскресенье, есть бургеры и салаты в бесплатных обедах и требовать выходные при работе 5/2. Расписку о согласии подростки должны предоставить заранее.

Клиентов тоже ждут изменения, хоть и минимальные. Вместо привычных бумажных стаканчиков, в фастфудах теперь будут выдавать пластиковые.

Ранее мы сообщали, какими проблемами помимо ожирения чревато злоупотребление фастфудом.

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