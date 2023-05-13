16 мая
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Жизнь

В Барнауле вплотную занялись благоустройством дорог

Ремонт, нанесение разметки, расширение проезжей части, новые бордюры, тротуары и парковочные места - Барнаул обрастает качественными дорогами. Новостями поделились в мэрии города.

Благоустройство дорог в Барнауле.
Благоустройство дорог в Барнауле.
barnaul.org

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» сразу несколько подрядчиков одновременно делают ремонт на шести участках дорог. Всего же отремонтируют 12.

Среди них - дороги по ул. Гущина, Радужная, Островского, Малахова, Звездная и пр. Космонавтов.

Рабочие срезали старый асфальт, убрали бордюры и разработали грунт под парковки. На данный момент уложили нижний слой асфальта и устанавливают новые бордюры, обустраивают парковки и тротуары.

На ул. Радужной дополнительно расширяют проезжую часть - до семи метров, как по нормативам. А на ул. Островского заменят разрушенные водоотводные лотки и заменят знаки.

Позже на ул. Малахова от ул. Власихинская до ул. Сухэ-Батора полностью заменят асфальт и поставят остановки.

По пр. Космонавтов отремонтируют около трех км. дорог и заменят остановки, а также сделают тротуар.

Кроме того, с 25 апреля в Барнауле обновляют разметку - на это выделили более 50 млн рублей из бюджета.

Благоустройство дорог в Барнауле.
Благоустройство дорог в Барнауле.
barnaul.org
Благоустройство дорог в Барнауле.
Благоустройство дорог в Барнауле.
barnaul.org

Нанесли уже около семи тыс. кв. м. разметки краской и порядка шести тыс. кв. м. - термопластиком.

До конца мая разметку обновят на 59 пешеходных переходах вблизи 54 школ.

Также «Автодорстрой» приступил к ремонту дорог по программе поддержки местных инициатив на ул. Альпийская в поселке Южный. Там частично меняют асфальт.

Участвуя в подобной инициативе, при частичном софинансировании выбранных объектов, жители непосредственно определяют направления расходования бюджета.

Ранее барнаульские подрядчики приступили к ремонту дворов.

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